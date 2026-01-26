واشنطن: سنواصل حرمان الحوثيين من الموارد اللازمة لمواصلة أعمالهم "المتهورة" ضد حلفائنا

سبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على جماعة الحوثي، التي صنفتها ضمن المنظمات الإرهابية؛ بزعم زعزعة الاستقرار، والأعمال "المتهورة" ضد حلفاء واشنطن.

إصابة زورق في البحر الأحمر في هجوم للحوثيين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة (Getty Images)

توعدت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، بأنها ستواصل حرمان الحوثيين في اليمن من الموارد اللازمة لمواصلة أعمالهم "المزعزعة للاستقرار".

جاء ذلك في تصريح لنائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، نشرته السفارة الأميركية في اليمن، عبر حسابها بمنصة "إكس".

وقال بيجوت" تستهدف الولايات المتحدة شبكة من الجهات الخبيثة، المتورطة بعمق في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة، والتهريب، وشراء الأسلحة التي ينفذها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني على مستوى العالم".

وأضاف "سنواصل حرمان الحوثيين من الموارد اللازمة لمواصلة أعمالهم المتهورة، والمزعزعة للاستقرار ضد حلفائنا وشركائنا".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذه التصريحات.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مرات عديدة، فرض عقوبات على جماعة الحوثي، التي صنفتها ضمن المنظمات الإرهابية.