"يونيفيل": دعم انتشار جيش لبنان جنوبًا وإحالة مئات مخابئ السلاح إليه

قالت "يونيفيل" إنها دعمت انتشار الجيش اللبناني في نحو 130 موقعا دائما جنوبي لبنان، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مشيرة إلى أنها أحالت إليه مئات مخابئ الأسلحة.

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، "يونيفيل"، الإثنين، أنها دعمت انتشار الجيش اللبناني في نحو 130 موقعا دائما جنوبي البلاد، وأحالت إليه أكثر من 400 مخبأ للأسلحة، وبُنية تحتية عثرت عليها.

تغطية متواصلة على موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت "يونيفيل" في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس"، إنها دعمت انتشار الجيش اللبناني في نحو 130 موقعا دائما جنوبي لبنان، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأضافت أنها "أحالت إلى الجيش اللبناني أكثر من 400 مخبأ للأسلحة، وبُنية تحتية عثرت عليها".

وتابعت: "جهودنا (هي والجيش اللبناني) تسهم معا في دعم القرار 1701 (لوقف الأعمال العدائية)، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار 1701 في 11 آب/ أغسطس 2006، الذي نص على وقف كامل للعمليات القتالية، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي.

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، توصل لبنان وإسرائيل، برعاية دولية وأممية، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، وحزب الله عقب حرب طاحنة استمرت 66 يوما.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان إسرائيل على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.