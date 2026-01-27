أمير قطر يبحث مع البرهان في الدوحة جهود استقرار السودان

تناول الطرفان، "تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، واحترام سيادته على كامل أراضيه".

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جهود استقرار ووحدة السودان.

جاء ذلك خلال لقائهما بالدوحة وفق بيان للديوان الأميري القطري، بينما وصل البرهان إلى قطر، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة غير معلنة المدة.

وقال الديوان الأميري، إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

أمير قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني في الدوحة

كما تناولا "تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، واحترام سيادته على كامل أراضيه".

وتبادل الجانبان وجهات النظر، بشأن "أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مجلس السيادة في بيان مقتضب، بأن البرهان غادر السودان، متوجها إلى الدوحة في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة وسط مساع عربية للتهدئة في السودان، الذي يشهد تصعيدا في العمليات العسكرية، غداة تمكن الجيش من فك حصار كانت تفرضه "قوات الدعم السريع" على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، جنوبي البلاد.

كما تأتي بعد تصريحات للبرهان، أكد فيها تصميم السودان على إنهاء ما وصفه بـ"التمرد" من قبل قوات الدعم السريع.

وبالتوازي مع استمرار المواجهات في إقليم دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف المدنيين خلال الآونة الأخيرة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" مواجهات على خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى لاندلاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.