الرياض لطهران: لن نكون منصة لأي هجوم على إيران

ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الإيراني التزام الرياض بعدم الانخراط في أي عمل عسكري ضد طهران بما في ذلك السماح باستخدام أجوائها لضربة أميركية محتملة، ودعم الحلول الدبلوماسية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والتحركات العسكرية الأميركية في المنطقة.

أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الرياض لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي أعمال عسكرية تستهدف إيران.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الثلاثاء، بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني.

وبحسب الوكالة، شدد بن سلمان على أن موقف السعودية يقوم على "احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وقال إن السعودية "لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإيرانية".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد كذلك دعم الرياض "لأي جهود من شأنها حل الخلافات عبر الحوار"، بما يسهم في "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني أبلغ ولي العهد السعودي أن طهران "كانت ولا تزال ترحب بأي مسار من شأنه منع اندلاع حرب"، شرط أن يتم ذلك "في إطار القانون الدولي".

ويأتي هذا الموقف السعودي بعد بيان مماثل صدر عن الإمارات ادعت من خلاله أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية تستهدف إيران.

وعلى صلة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، ردًا على سؤال بشأن مسار التطبيع مع السعودية، إنه لا يريد أن يكون "محللًا للشؤون السعودية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتابع التطورات، في أشارة إلى "التباعد الإماراتي السعودي والتقارب بين الرياض وبين الدوحة وأنقرة".

وأضاف أن تل أبيب "تتوقع من كل من يرغب في إبرام اتفاقيات سلام وتطبيع معها ألّا ينخرط في جهود تُدار بدوافع أيديولوجية مناقضة للسلام"، وتابع قائلًا: "كنت سأكون سعيدًا بتحقيق التطبيع مع السعودية، على افتراض أن السعودية ترغب بالسلام مع دولة إسرائيلية آمنة وقوية".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار الغموض بشأن احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال إن "أسطولًا حربيًا" يتجه نحو المنطقة، معربًا في الوقت نفسه عن أمله "ألا يضطر لاستخدامه".

ووجّه ترامب تحذيرات إلى طهران بشأن ما وصفه بـ"قتل المحتجين" أو "إعادة تشغيل البرنامج النووي"، غير أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية تراجعت حدتها لاحقًا.

وفي هذا السياق، قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، الإثنين، إن حاملة طائرات أميركية وسفنًا حربية مرافقة وصلت إلى الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤولان أن هذا الانتشار يوسّع قدرة الإدارة الأميركية على "الدفاع عن القوات الأميركية في المنطقة"، أو "تنفيذ عمل عسكري محتمل" ضد إيران.