المالكي: تاريخ سياسي طويل ومليء بالجدل

وُلد عام 1950 لعائلة ناشطة سياسيا، ومكث زمنا قصيرا في سجون صدام حسين قبل أن يفرّ إلى المنفى، وعاد بعد الغزو الأميركي ليكون أول رئيس وزراء عراقيّ يحكم بعد صدام حسين. نوري المالكي في سطور.

يستعد رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، على ما يبدو لعودة قوية إلى السلطة، على الرغم من الاتهامات التي ظلت تلاحقه لفترة طويلة بأنه أجج الفتنة الطائفية، وأخفق في منع تنظيم "داعش" الإرهابي من السيطرة على مناطق شاسعة من بلاده، وفي الأثناء، يجد نفسه في مرمى نيران الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحذر ترامب، الثلاثاء، من اختيار المالكي المدعوم من إيران رئيسا للوزراء مرة أخرى، في منشور على منصة "تروث سوشال"، هدد فيه بقطع المساعدات عن العراق إذا أعادت انتخاب المالكي.

وردّ المالكي بدوره، في منشور عبر منصة "إكس"، برفض العراق التدخل الأميركي في شؤون البلاد الداخلية، معتبرا إيّاه انتهاكا لسيادة العراق، ومؤكدا على أن لغة الحوار، لا التهديد، هي الخيار السياسي الوحيد للتعامل بين الدول.

وكان المالكي أول رئيس وزراء منتخب في العراق، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، للإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وأعرب عدد من العراقيين عن تفاجئهم بقرار التحالف السياسي الشيعي، الذي رشح رئيس الوزراء السابق للعودة إلى الحكم، واتهموه باتباع سياسات طائفية تُفَضِّلُ الأغلبية الشيعية، والزجّ بالسنّة للوقوع في شرك مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين استولوا على ثلث العراق مع انهيار قوات الأمن في عام 2014.

إعادة بناء النفوذ

شغل المالكي، وهو شخصية بارزة في حزب "الدعوة الإسلامية" الشيعي، منصب رئيس الوزراء لفترتين من 2006 إلى 2014، شهدت عنفا طائفيا، وصراعا على السلطة مع السنّة والأكراد، إلى جانب تزايد التوتر مع الولايات المتحدة، وسوء الخدمات العامة، والفساد، ما أدى آنذاك إلى الضغط عليه المالكي للتنحي في عام 2014، من مجموعة كبيرة من المنتقدين، شملت: الولايات المتحدة، وإيران، وقادة من السنّة، والمرجع الشيعي الأعلى في العراق، وذلك بعد المكاسب السريعة التي حققها تنظيم "داعش" الإرهابي في السيطرة على مناطق في البلاد.

وفي عام 2015، دعت لجنة برلمانية عراقية إلى محاكمة المالكي، والعشرات من كبار المسؤولين؛ بسبب سقوط مدينة الموصل في الشمال في يد التنظيم الإرهابي.

لكن المالكي، وهو في منتصف السبعينات من عمره، ظل لاعبا سياسيا مؤثرا، إذ قاد ائتلاف "دولة القانون"، وحافظ على علاقات وثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران، الأمر الذي جعل محللين يقولون إنه استخدم مهارات سياسية بارعة لبناء نفوذ بهدوء؛ من خلال علاقاته مع الفصائل المسلحة، والأجهزة الأمنية، والقضاء.

المنفى والعودة

ووُلد المالكي عام 1950 في قرية جناجة، وهي قرية بالجنوب، والتي تحفّها بساتين النخيل على نهر الفرات، لعائلة منخرطة في العمل السياسي، فجده كان يكتب الشعر الذي يحمّس على التحرك ضد المحتلين البريطانيين للعراق، وكان والده قوميا عربيا.

واعتُقل المالكي لفترة وجيزة في عام 1979، قبل أن يفر بشق الأنفس من قوات الأمن التابعة لصدام. وصودرت بعد ذلك أرض عائلته، وقُتل العشرات من أقاربه خلال العقد التالي، ولم يعد لقريته إلا بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.

تعود جذوره السياسية إلى عقود مضت، وزاد ثقلها من خلال معارضته لحكم صدام حسين، ومنفاه الطويل الذي صاغ قناعاته الأيديولوجية.

وقد حُكم عليه بالإعدام في عهد صدام، بسبب انتمائه لحزب "الدعوة الإسلامية" الشيعي المحظور حينها، وأمضى المالكي ما يقرب من 25 عاما خارج العراق، معظمها في سورية وإيران، محرضا على إسقاط صدام.

وشأنه شأن الكثير ممن كانوا خارج البلاد، عاد المالكي إلى العراق بعد سقوط صدام، ونهاية النظام الذي كان يقوده السنّة، والذي اِتُّهِمَ باضطهاد الشيعة والأكراد.

ولم يكن المالكي معروفا في العراق قبل عودته، لكن صار اختيارا توافقيا لقيادة حكومة ائتلافية في عام 2006.

وبعد شهور من توليه رئاسة الوزراء، وقع المالكي على أمر إعدام صدام بالحبر الأحمر، ممهدا الطريق لمسلحين ملثمين لوضع حبل المشنقة حول عنقه. وحقق المالكي هدفه الذي ظل يطمح له طوال حياته، وهو انتزاع السلطة في البلاد من السنّة، لكن النهج الذي اتبعه لترسيخ هيمنة الشيعة كان السبب في سقوطه.

الانقسامات الطائفية في العراق تحت حكم المالكي

كان ينظر إلى المالكي في البداية على أنه إسلامي شيعي، إلا أن استعداده لتنحية الطائفية جانبا، وإخماد العنف كان موضع شك في مذكرة مسربة من الحكومة الأميركية.

جاء في المذكرة التي كتبها مستشار الأمن القومي، ستيفن هادلي، إلى الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، "على الرغم من كلمات المالكي المطمئنة، فإن التقارير المتكررة من قادتنا على الأرض ساهمت في إثارة مخاوفنا بشأن حكومة المالكي".

ومضى في سرد المشاكل؛ بما في ذلك عدم تقديم الخدمات للمناطق السنّية، وإبعاد القادة العراقيين الأكثر كفاءة على أساس طائفي.

واتهمه قادة السنّة بعدم القيام بما يكفي من جهود للسيطرة على الميليشيات الشيعية، وبأنه ركز بدلا من ذلك على تقوية قبضته على المحافظات السنّية المضطربة، مثل الأنبار في غرب العراق.

وبسرعة صادمة أبدى المالكي استعداده للتحدي في عام 2011، عندما طالبت حكومته ،التي يقودها الشيعة، باعتقال نائب الرئيس المسلم السنّي، وذلك بعد لحظات على ما يبدو من رحيل القوات الأميركية، في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام.

وبالنسبة للمنتقدين، شككت تلك الخطوة في التزام المالكي بأي نوع من الديمقراطية، لينفي الأخير أنه يتعامل مع الأمور من منظور طائفي.

وصرّح لوكالات إعلامية، في عام 2014، بأنه لا يقاتل في الأنبار لأنهم من السنّة، وإنه قاتَل أيضا فصائل شيعية. وأضاف "تنظيم القاعدة والميليشيات واحد، كلاهما يقتل الناس ويفجرهم".