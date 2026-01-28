المالكي يؤكد الاستمرار في ترشحه: نرفض التدخل الأميركي بشؤون العراق الداخلية

أكد المالكي استمراره في إجراءات الترشح بعد أن رشحه "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء، معربا عن رفضه القاطع للتدخل الأميركي في شؤون بلاده الداخلية، عقب تهديد ترامب بقطع الدعم عن بغداد.

عبر رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، عن رفضه للتدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد.

وجاءت تعليقات المالكي بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقطع الدعم عن العراق إذا جرى اختيار المالكي رئيسا للوزراء.

وقال المالكي "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته".

وأضاف "انطلاقا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

و"الإطار التنسيقي" هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وأعلن السبت ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

وحذر ترامب مساء الثلاثاء من توقف دعم بلاده للعراق في حال عاد المالكي، المقرب من إيران، إلى منصب رئيس الوزراء.

وتحدّثت عدة مصادر سياسية عراقية الأربعاء عن اجتماع مرتقب لـ"الإطار التنسيقي" للبحث في منشور ترامب، لكن موعده لم يتّضح بعد.

وتراجعت علاقات المالكي بواشنطن في ولايته الأخيرة مع تنامي علاقاته مع إيران.

غير أنه بقي فاعلا في السياسة العراقية وكواليسها. وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي شغل المنصب مرّتين.