ترامب يحذر العراق من عودة المالكي: لن نحميكم إذا تولى السلطة

المالكي، البالغ من العمر 75 عاما، تولى منصب رئيس وزراء العراق بين عامي 2006 و2014، وشهدت فترة حكمه عنفا طائفيًا وصراعات على السلطة مع خصومه السنة والأكراد، إضافة إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن دعم العراق في حال عاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى السلطة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "سمعت أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسًا للوزراء".

وأضاف: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى العارمة. يجب ألا يتكرر ذلك".

وتابع: "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للعراق مستقبلا".

وأكد ترامب أن العراق بدون دعم الولايات المتحدة لن يكون لديه فرصة للنجاح.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قادة أحزاب شيعية فائزة في الانتخابات، اختيار نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء.

ويذكر أن المالكي، البالغ من العمر 75 عاما، تولى منصب رئيس وزراء العراق بين عامي 2006 و2014، وشهدت فترة حكمه عنفا طائفيًا وصراعات على السلطة مع خصومه السنة والأكراد، إضافة إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وتنحى عن المنصب بعد سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من البلاد في 2014، لكنه ما زال شخصية سياسية مؤثرة، يقود ائتلاف دولة القانون ويحافظ على علاقات وثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، حيث تودع عائدات صادرات النفط العراقية في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك بموجب ترتيبات بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ومن أبرز مطالب واشنطن أن يحد العراق من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ثقة الولايات المتحدة منذ توليه منصبه عام 2022.

من جانب آخر، أرجأ البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بناءً على طلب الحزبين الكرديين الرئيسيين، اللذين طلبا مهلة للتوافق على اسم المرشح.

ويأتي هذا في ظل نظام تقاسم السلطة المعتمد في العراق، حيث يتولى شيعي منصب رئيس الوزراء، وسني رئاسة البرلمان، فيما تسند رئاسة الجمهورية إلى كردي، وهو منصب فخري إلى حد كبير.