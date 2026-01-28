تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: تفجيرات واستهداف بالمسيرات

يأتي هذا التصعيد بعد يوم من استشهاد مواطن لبناني نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة باتوليه في قضاء صور، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق وقف النار مع حزب الله.

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عمليات عسكرية في جنوب لبنان، شملت تفجيرات برية في بلدة حولا، وإلقاء طائرات مسيرة عبوات متفجرة باتجاه بلدة يارون.

تغطية متواصلة على موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن مسيرات الاحتلال من نوع "كواد كابتر" ألقت عددا من العبوات المتفجرة على منزل في يارون بقضاء بنت جبيل، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار بشرية.

كما توغلت قوات الاحتلال برياً في حي "صبيح" شرقي بلدة حولا، ونفذت عملية تفجير قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي الحدودية في الجليل الأعلى.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن تفجيرات إضافية استهدفت منزلا في بلدة يارين بعد توغل القوات نحو 1500 متر داخل الأراضي اللبنانية.

وفي إطار العمليات، ألقيت قنبلة صوتية في ساحة بلدة عيتا الشعب، كما أطلقت قوات الاحتلال عدداً من القنابل المضيئة في أجواء بلدات يارون، رميش، والناقورة.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى دوي انفجارات عنيفة قرب الحدود في منطقة الجليل الأعلى، سمعت أصداؤها داخل الأراضي اللبنانية، ناجمة عن مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من استشهاد مواطن لبناني نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة باتوليه في قضاء صور، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق وقف النار مع حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وأسفر منذ ذلك الحين عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتواصل إسرائيل تحليق طيرانها الحربي والمسير في أجواء جنوب لبنان، بالإضافة إلى استمرار احتلالها خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.