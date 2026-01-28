لبنان: عودة فوج جديد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم

تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الـ 14 من برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريّين في لبنان، بالتعاون مع منظّمات محلية وأممية، لضمان عودة آمنة ومنظّمة إلى الأراضي السوريّة.

عاد، اليوم الأربعاء، نحو 40 لاجئًا سوريًّا من لبنان إلى بلادهم، ضمن برنامج عودة اللاجئين الطوعية، بالتنسيق مع الأمن السوريّ، وبالتعاون مع منظمات أممية مهتمة بشؤون اللاجئين، وفق الأمن العام اللبناني.

وأعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الـ14 من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وذكر الأمن اللبناني، في بيان، أن العملية نُفذت من نقطة التجمع في منطقة الـ"كرنتينا" بالعاصمة بيروت، مرورًا بمركز الأمن العام الحدودي في منطقة "المصنع"، بالتنسيق مع السلطات الأمنية السورية، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب منظمات إنسانية أخرى.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر منصة "إكس"، بأن هذه الخطوة مُدرجة ضمن برنامج العودة الطوعية المنظمة، الذي يُستكمل في 2026، إذ يسعى البرنامج إلى عودة عائلات اللاجئين السوريين طوعًا، وبأمان إلى مناطق عدة داخل بلادهم، من بينها: محافظات حمص، وحلب، وإدلب، وحماة، ودمشق وريفها، بعد سنوات من اللجوء في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام أن نحو 40 شخصًا عادوا عبر معبر المصنع الحدودي، على متن حافلات أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، والمنظمة الدولية للهجرة.

وتشير التقديرات اللبنانية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان، يبلغ نحو 1.5 مليون، بينهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُذكر في هذا السياق أن الحكومة اللبنانية بدأت مشروع العودة الطوعية للاجئين السوريين في حزيران/ يونيو 2025.

وقد صرح الرئيس السوري، أحمد الشرع، في كلمة سابقة، بأنه يتوقع أن يعود غالبية المواطنين الموجودين في الخارج، خلال العامين المقبلين.