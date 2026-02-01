شهيد وجرحى في تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبي لبنان

استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارات وتوغلات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، شملت تفجير منازل واستهداف مركبات وآليات مدنية، في سياق خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد شخص وأُصيب آخرون، وذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خروقاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، عبر توغلات برية، وتفجيرات منازل، وغارات جوية واستهدافات بطائرات مسيّرة، في تصعيد شمل بلدات عدة.

وأصيب شخص في احتراق سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، جراء استهدافها بمسيرة إسرائيلية، الأحد، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف عنصر بحزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، مساء الأحد، استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عبا جنوبي البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء الأحد، أنه اغتال "مسؤولا في قسم الهندسة بحزب الله، كان يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان"، على حد زعم الجيش.

وجاء في البيان: "أغار الجيش في وقتٍ سابق اليوم، وقضى على علي داوود عميض الذي كان يشغل منصب رئيس فرع في قسم الهندسة لحزب الله".

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن علي داوود عميض "كان متورطا في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الدوير في جنوب لبنان، ودفع بمخططات ضد قوات الجيش".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية، ما أدى إلى احتراقها".

وأضافت الوكالة أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان. وأفيد عن وقوع إصابة".

وفي وقت سابق، أصيب شخصان من جراء قصف استهدف مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، فيما فجّر جيش الاحتلال منزلين خلال توغل نفذه، فجر الأحد، في قضاء مرجعيون.

وفي بيان صدر عنه، زعم الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ في وقت سابق اليوم غارات استهدفت آليات هندسية قال إنها تابعة لحزب الله، أثناء استخدامها في ما وصفه بـ"إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية" في مناطق جنوبي لبنان.

وأضاف البيان أن استهداف هذه الآليات جاء بذريعة أن "أنشطة حزب الله لإعادة ترميم البنى التحتية تُشكّل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، وقال الجيش إنه سيواصل العمل لمنع ما سماه "إعادة بناء قدرات الحزب".

وفي بيان مقتضب لاحق، زعم الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر في حزب الله في منطقة الدوير جنوبي لبنان، في حين ذكرت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في البلدة.

ميدانيًا، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عددًا من المنازل المحيطة بعمليات التفجير في بلدتي ربّ ثلاثين ومركبا تعرّضت لأضرار جسيمة، قبل أن يُقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجير ثانٍ طال منزلًا آخر في ربّ ثلاثين.

وفي سياق متصل، شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على محيط بلدة معروب جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القصف الإسرائيلي، السبت، أسفر عن استشهاد مواطن أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل في بلدة ربّ ثلاثين، ضمن قضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

وبحسب تقارير إسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية، زعم الجيش اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة مركبا القريبة من ربّ ثلاثين.

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب، مستهدفًا ما وصفه بـ"بنى تحتية لحزب الله"، وذلك عقب غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مركبة في منطقة العاصي عند أطراف بلدة صديقين، وأسفرت عن سقوط قتيل.

وفي تطور إضافي، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قناريت في قضاء صيدا، أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت جرافة مدنية في بلدة قناريت بخمسة صواريخ، أثناء عملها على رفع الركام من موقع العدوان الأخير على البلدة.

وأكدت المصادر أن الاستهداف وقع في مناطق سكنية، في وقت كان الأهالي ينفذون أعمال إزالة الأضرار.

وفي موازاة ذلك، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، غارات وهمية في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو متوسط.

كما ألقى جيش الاحتلال منشورات وُصفت بالتحريضية والترهيبية فوق مدينة بنت جبيل.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، سُجّل نشاط مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في جنوب لبنان والمناطق الحدودية، إضافة إلى تحليقها في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بذريعة استهداف ما تصفه إسرائيل بـ"البنى التحتية" التابعة للحزب.

ولا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وكان العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصاعد إلى حرب واسعة في أيلول/ سبتمبر 2024، قد أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا آخرين.