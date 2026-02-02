العراق: التحقيق مع أكثر من 1300 معتقل من تنظيم "داعش" نقلوا من سورية

باشر القضاء العراقي التحقيق مع أكثر من 1300 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي" بعد نقلهم إلى البلاد من سورية بواسطة الجيش الأميركي.

من أحد السجون التي احتجز فيها عناصر "داعش" في سورية (Gettyimages)

أعلن القضاء العراقي، الإثنين، مباشرته في إجراءات التحقيق مع أكثر من 1300 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في سورية ونقلهم الجيش الأميركي إلى العراق.

وجاء في بيان نقله الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى "أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا" من تنظيم "داعش" بعدما "جرى تسلمهم مؤخرا" في إطار عملية نقلهم من سورية.

وأشار إلى "المباشرة بالتحقيق عبر عدد" من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مؤكدا أن "إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتمّ ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".

ويُعدّ هؤلاء المعتقلون من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم الإرهابي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قبل نحو أسبوعين بدء نقلهم من سورية إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".

ومن بين المعتقلين الذين يتمّ نقلهم إلى العراق، سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.

وسيطر التنظيم الإرهابي على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه اعتبارا من العام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولا يزال العراق يتعافى من آثار الانتهاكات البالغة التي ارتكبها تنظيم "داعش".

وفي سورية حيث هُزم التنظيم في العام 2019، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم للجماعات المسلحة والإرهابية وعائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق الشهر الماضي بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى دمشق توماس باراك، أن دور قوات سورية الديمقراطية في التصدي للتنظيم الإرهابي قد انتهى.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، بينهم فرنسيون.

ويمكث في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.