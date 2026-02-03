نعيم قاسم: لم يعد مطلوبا من لبنان شيء... مستعدون لمناقشة كيفية صد العدوان الإسرائيلي

أبدى أمين عام حزب الله نعيم قاسم استعداده لمناقشة كيفية صد العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لم يعد مطلوبا من لبنان أي شيء.

دعا الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إلى الضغط على إسرائيل وأميركا لتنفيذ اتفاق ووقف الأعمال العدائية ووقف العدوان، وأبدى استعداده لمناقشة كيفية صدّ العدوان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال قاسم في كلمة له الثلاثاء "لم يعد مطلوبا من لبنان أي شيء، المطلوب هو الضغط على العدو الأميركي والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق ووقف العدوان".

وتابع قاسم "إننا حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع من يؤمن بهذا الاتجاه في أي موقع كان، لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يحصل على كل الوطن"، داعيا إلى "عدم مساعدة العدو".

وأضاف "إننا ننطلق من أرضنا وحقنا ونواجه عدوانا وجوديا يريد إلغاء وجودنا ونواجه هيمنة أميركية تتجاوز العالم "، متسائلا "هل نمنع هذه الهيمنة أم نستسلم لها ونتنازل عن أرضنا وسيادتنا؟".

وأكد أن الاستهداف الإسرائيلي "هو لكل الوطن وعلى الجميع التصدي للعدوان الإسرائيلي"، معتبرا أن "على من يقف مع العدو تحت أي ذريعة ويضغط لكي نستسلم لا يتصرف من الموقع الوطني فتحرير الأرض والسيادة مسؤولية وطنية جامعة".

وأشار قاسم إلى أن هدف "العدو من الاعتداء على المنازل في كفرتبنيت وعين قانا هو ضرب البيئة ليجعل الناس يستسلمون". وتوجه قاسم للمسؤولين اللبنانيين بالقول "اشرحوا لهم أنكم لا تستطيعون أن تضغطوا على أهل وطنكم"، متسائلا "لماذا يريد البعض أن يعرّض أكتافه ويقول إننا نستطيع فيبدؤون بمطالبته".

وقال "إننا نعمل على بناء الدولة وساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ووزراؤنا يعملون لكل لبنان"، معتبرا أن بعض الوزراء يجرون لبنان إلى الفتنة ويغرقونه في العتمة ويتصرفون بطريقة كأن الحكومة ورقة بيد حزبهم".

ودعا قاسم إلى العمل على عناوين الشرف الوطني والسيادة "وهي أربعة: إيقاف العدوان؛ انسحاب العدو، الإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار"، مضيفا "من أراد أن يسجل نفسه في سجل الوطنية في لبنان عليه العمل على هذه العناوين وبعدها ننتقل للإستراتيجية الوطنية التي تحمي لبنان".

يأتي ذلك فيما تتواصل الخروقات والهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بشكل يومي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتحتل عدة تلال في جنوب لبنان.