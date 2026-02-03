"يونيفيل": مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب جنودنا جنوبي لبنان

اخترقت مسيّرتان إسرائيليّتان الخطّ الأزرق، وألقت إحداها قنبلة صوتيّة قرب دوريّة لقوات الأمم المتّحدة لحفظ السلام، التي ردّت بعمل دفاعيّ ضدّ المسيّرتَين.

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "يونيفيل"، الثلاثاء، أنّ إحدى دورياتها أجرت عملًا دفاعيًّا ضد مسيّرة إسرائيلية هدّدت جنودها، بعد أن اخترقت الخط الأزرق الحدودي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت "يونيفيل" في بيان: "خلال دورية روتينية قرب بلدة كفركلا، في قضاء مرجعيون، رصد جنود حفظ السلام طائرتَين مسيّرتَين تحلّقان فوقهم بعدائيّة".

وأضافت أنّ "جنودها لاحظوا أنّ إحدى المسيّرتَين تحمل جسمًا مجهولًا، وأنّها دخلت نطاقًا يجعلها تهديدًا مباشرًا لسلامتهم وأمنهم. ووفقًا للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد"، من دون تحديد طبيعة هذا العمل.

وأوضحت أنّ المسيّرة الإسرائيلية ألقت لاحقًا "قنبلة صوتية، انفجرت على بعد حوالي خمسين مترًا من الجنود، قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية.. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية".

وقالت "يونيفيل"، إنها كانت قد أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال في جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.

وأشارت إلى أنه "بناءً على هذه الظروف، خلص جنود حفظ السلام إلى أن الطائرة المسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. هذا الاستخدام لمسيّرة مسلحة أمر غير مقبول".

وشددت "يونيفيل" على أن "هذا التصرّف من جانب الجيش الإسرائيلي يُعدّ انتهاكا للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر".

يشار إلى أن الخط الأزرق هو خط يبلغ طوله 120 كيلومترًا، وضعته الأمم المتحدة عام 2000، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.