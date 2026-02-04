عون: رش إسرائيل مبيدات سامة على الأراضي الجنوبية جريمة بيئية وصحية

وصف الرئيس اللبناني قيام إسرائيل برش مبيدات سامة على الأراضي اللبنانية، بأنها جريمة بيئية وصحية وانتهاك صارخ لسيادة البلاد، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات.

دان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأربعاء بـ"أشد العبارات قيام الطائرات الإسرائيلية برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الجنوبية الحدودية".

وأضاف أن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه".

وأكد عون، أن "هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، أن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية".

وطلب من وزارة الخارجية إعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيدا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة".

وفي السياق، كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" قد حذرت الإثنين من تداعيات نشاط جوي نفذه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، تخلله إسقاط مادة كيميائية فوق مناطق قريبة من "الخط الأزرق"،، وقالت إنه طلب منها الابتعاد والبقاء داخل أماكن مسقوفة، ما أدى إلى عرقل مهامها وأثار مخاوف صحية وبيئية.

وأشارت إلى أنها ساعدت القوات المسلحة اللبنانية في جمع عينات لفحصها والتأكد من درجة سميتها. فيما قالت إن هذا النشاط "غير مقبول" ويشكل مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارة الزين، أنها تواصلت مع قائد الجيش رودولف هيكل، عقب ورود معلومات من بلدة عيتا الشعب ومحيطها عن مشاهدة طائرات إسرائيلية تقوم بعملية رش مواد يُشتبه بأنها "مبيدات".

وقالت الزين في بيان إنها طلبت الحصول على عينات من المواقع المتأثرة بهدف تحليلها ومعرفة طبيعة هذه المواد ومتابعة الموضوع، مشيرة إلى أن هذا السلوك، في حال ثبتت سمية المواد المستخدمة، "ليس مستغربًا" من الجانب الإسرائيلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن إسرائيل أحرقت، خلال العدوان الأخير، نحو تسعة آلاف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) في لبنان باستخدام الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة.

واعتبرت ذلك "إبادة بيئية متعمدة" تهدف إلى تقويض قدرة الجنوبيين على الصمود في أرضهم وتأمين مقومات حياتهم.