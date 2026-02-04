مصر وتركيا توقعان اتفاقيات شراكة جديدة في القاهرة

وقّع البلدان على 18 اتفاق تعاون جديد، في مجالات: الدفاع، والسياحة، والصحة، والزراعة. خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في القاهرة.

التقى الرئيسان التركي، رجب طيب إردوغان، والمصري، عبد الفتاح السيسي الأربعاء في القاهرة، حيث أبرما اتفاقيات شراكة جديدة، وأظهرا وحدة صف في مواجهة الأزمات الإقليمية في إيران، والسودان، وغزة.

وقّع وزراء من البلدين، اليوم الأربعاء، 18 اتفاقية جديدة، شملت مجالات: الدفاع، والسياحة، والصحة، والزراعة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال السيسي إنّه اتّفق مع إردوغان على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإبقاء التركيز منصبًّا على "حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية".

اضطلعت كل من مصر وتركيا بدور أساسي في التوسّط لوقف إطلاق النار الراهن في غزة، ويدعم البلدان الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، كما يطبع التقارب مواقفهما حيال قضايا المنطقة.

وفي ما يخصّ السودان، قال السيسي الأربعاء، إنّ الجانبين يرغبان في التوصل إلى "هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار سياسي شامل".

ودعا السيسي إلى بذل جهود لتجنّب التصعيد في المنطقة، والدفع قدمًا بحلول سياسية، "وإبعاد شبح الحرب، سواء في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أو في ما يتعلق بالمنطقة بشكل عام".

ومن جانبه، شدّد إردوغان على أهمية الدبلوماسية، واعتبر أنّ التدخلات الخارجية تحمل "مخاطر كبرى على المنطقة بأسرها"، وأنّ الحوار يبقى "الأسلوب الأنسب" لمعالجة الخلافات مع إيران.

وشدّد الرئيسان على دعمهما لوحدة أراضي الصومال، في خضمّ توترات إقليمية متصاعدة. ويدعم البلدان حكومة الصومال، وقد دانا اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال"، الإقليم الصومالي الانفصالي.

وكانت تركيا قد زوّدت مصر بطائرات مسيّرة متطوّرة في العام 2024، ويخطط البلدان للاشتراك في تصنيعها.

وصل إردوغان إلى القاهرة بعد زيارة الرياض، وتتزامن جولته مع اتصالات أميركية-إيرانية، جرت تمهيدًا لمحادثات بين الجانبين كان مخططًّا عقدها في تركيا، قبل أن تطلب طهران عقدها في سلطنة عُمان.

شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة تحسنًا كبيرًا، بعد نحو عقد من القطيعة التي أعقبت إطاحة السيسي بالرئيس الراحل، محمد مرسي في العام 2013.

وكان إردوغان تعهّد بعدم التحدّث إلى السيسي مطلقًا، لكن منذ العام 2023، التقى الرئيسان مرات عدة، وتبادلا الزيارات، وصولًا إلى تطبيع العلاقات، ووقّعا أكثر من 12 اتفاقية تعاون، لا سيما في مجال الدفاع.