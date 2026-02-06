تقرير: استقالة وفيق صفا المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق من حزب الله

أشارت مصادر مطلعة إلى أن صفا قدم استقالته منذ فترة، إلا أن قيادة حزب الله قبلتها الجمعة بعدما أصر الأول عليها؛ من دون أن تذكر سبب الاستقالة.

ذكرت مصادر مطلعة، أن حزب الله قَبل، الجمعة، استقالة المسؤول الأمني البارز فيه، وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان صفا الذي يرأس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقالت المصادر إن صفا قدم استقالته منذ فترة، لكن قيادة الحزب قبلتها الجمعة بعد أن أصر على قراره. ولم تذكر المصادر سبب استقالته.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لإنهاء قصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله دام أكثر من عام. ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق وتنفذ هجمات بشكل يومي في الأراضي اللبنانية.

ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله.

وأشرف صفا، الذي قالت تقارير إعلامية شرق أوسطية إنه ولد في العام 1960، على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2008 الذي تبادل فيه حزب الله رفات الجنود الإسرائيليين الذين أسروا في عام 2006 مقابل أسرى لبنانيين في إسرائيل. وشهد العام نفسه اندلاع حرب استمرت 34 يوما مع إسرائيل.