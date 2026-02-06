لبنان وسورية توقعان اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم إلى دمشق

وقّع لبنان وسورية اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري لتنفيذ عقوباتهم ببلدهم، في خطوة لطيّ ملفات عالقة وفتح صفحة جديدة بالعلاقات، وسط تأكيدات بتوسيع التعاون، وإلغاء المجلس الأعلى، ومعالجة باقي الموقوفين لاحقا بعد سنوات من التوتر السياسي والأمني بينهما.

وقّع لبنان وسورية، اليوم الجمعة، اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم، في خطوة من شأنها أن تسهّل حلّ الملفات العالقة بين البلدين اللذين يؤكدان عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقتهما.

وتضم السجون اللبنانية المكتظة أكثر من ألفين و200 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدة بينها "الإرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرين متهمين بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سورية وتدّخل حزب الله اللبناني هناك إلى جانب قوات رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، ووزير العدل السوري، مظهر الويس، خلال مؤتمر صحافي مشترك في السرايا الحكومية، توقيع الاتفاقية.

وقال الويس: "نعلن اليوم عن خطوة مهمة على طريق العدالة، تمثلت بمعالجة أوضاع المحكومين، ممن أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت حالاتهم من الأكثر تعقيدا من الناحية القانونية".

وزير العدل السوري مظهر الويس، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري (Getty Images)

وأضاف أن الاتفاق يشمل نحو 300 محكوم، بينما يحتاج العدد المتبقي وهم من الموقوفين إلى "إجراءات أطول" قبل التوصل إلى اتفاقية مماثلة بشأنهم.

وقال إن الخطوة تؤكد على "تدعيم الثقة والإرادة السياسية الموجودة أساسا بين البلدين"، أملا ان تنعكس على تحسّن العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

وبحسب الجانب اللبناني، سيُسلم المحكومون الذين استوفوا الشروط إلى بلدهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك، وهم ممن قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.

وشكّلت قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة التي عرقلت عملية إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق منذ الإطاحة بحكم عائلة الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقال متري إن "التعاون اللبناني السوري ليس مقتصرا على ملف المحكومين بل يشمل كل الملفات التي تعني البلدين"، مؤكدا عمل المسؤولين على "حلّ كلّ القضايا المشتركة التي تصوّب العلاقات الثنائية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

(Getty Images)

وذكر أن الخطوة الأولى التي ستلي توقيع الاتفاق ستتمثل بقرار سيتخذه مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ويقضي بـ"إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري"، من بين خطوات أخرى بينها مراجعة "اتفاقات مجحفة أبرمت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وكذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية".

وعكس المجلس الأعلى الذي تأسس عام 1991 كإطار للتنسيق بين البلدين، في مراحل كثيرة حجم النفوذ السوري الواسع في لبنان.

ومنذ دخول الجيش السوري عام 1976، خضع لبنان لهيمنة سورية، وتحكّمت دمشق بكل مفاصل الحياة السياسية واتُهمت بالوقوف خلف عمليات اغتيال عديدة. واستمر ذلك حتى نيسان/ أبريل 2005، تاريخ خروج القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.

وخلال العام الأخير، أكد الطرفان مرارا عزمهما فتح صفحة جديدة بعد إطاحة الأسد، والذي قاتل حزب الله دعما لقواته في سورية، بشكل علني، منذ نيسان/ أبريل 2013.