رئيس حكومة لبنان من القرى الحدودية: إعادة الإعمار ستبدأ خلال أسابيع

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن، خلال جولة ميدانية في القرى الحدودية الجنوبية، قرب انطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، في ظل دمار واسع خلّفه العدوان الإسرائيلي وصعوبات تعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، أن عمليات إعادة إعمار بلدة كفركالا الحدودية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، واصفًا البلدة بأنها "منكوبة" من جرّاء الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان.

وجاءت تصريحات سلام خلال جولة ميدانية أجراها في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ضمن مساعٍ حكومية لإطلاق مسار إعادة إعمار القرى الحدودية المدمّرة.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وصل موكب رئيس الحكومة إلى مرجعيون، وتوجّه إلى ثكنة مرجعيون التابعة للجيش اللبناني، قبل أن ينتقل إلى بلدة كفركالا حيث احتشد الأهالي لاستقباله.

وأفادت الوكالة بأن سلام كان في استقباله لدى وصوله إلى كفركالا المسؤول المحلي في مرجعيون وسام الحايك، إلى جانب النواب علي حسن خليل، قاسم هاشم وملحم خلف.

وقال سلام في كلمة ألقاها في البلدة إن "كفركالا منكوبة، وسنعمل على إعادة تنظيمها وتأهيل البنى التحتية لتأمين عودة الأهالي"، مشيرًا إلى أن "إعادة تأهيل الطرق ومدّ شبكات الاتصالات ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن زيارته تأتي "للتأكيد على أن الدولة بكل أجهزتها تقف إلى جانب القرى المنكوبة"، معتبرًا أن "وضع كفركالا أصعب من غيرها نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المستمرة وقربها من الحدود".

وشدد على أن الحكومة ستواكب عملية إعادة الإعمار ميدانيًا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وكان سلام قد تعهّد، السبت، بإطلاق مشاريع إعادة إعمار خلال جولة أجراها في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وهي الأولى له منذ إعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح جنوب نهر الليطاني.

وخلال الجولة، زار بلدات حدودية عدة، بينها طير حرفا التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن الحدود، وقال من هناك إن "هذه البلدات تعرضت لنكبة حقيقية".

وفي إطار الجولة نفسها، أعلن سلام من مدينة بنت جبيل، خلال مؤتمر صحافي عقده برفقة مسؤولين محليين ونواب، أن الحكومة أمّنت كمرحلة أولى تمويلًا يكفي "لإعادة تأهيل 32 كيلومترًا من الطرقات، وربط شبكة الاتصالات المقطوعة، وترميم البنى التحتية للمياه وشبكة الكهرباء" في عدد من المناطق الجنوبية.

وأوضح أن بعض مشاريع إعادة التأهيل ستُموَّل من قرض وافق عليه البنك الدولي العام الماضي بقيمة 250 مليون دولار، في حين تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار في لبنان بنحو 11 مليار دولار.

ولا تزال مساحات واسعة من جنوب لبنان مدمّرة بالكامل، فيما يعجز آلاف السكان عن العودة إلى قراهم، في ظل صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الدولة. فيما تسعى إسرائيل إلى عرقلة إعادة الإعمار، ولا سيما عبر مواصلة القصف واستهداف آليات تُستخدم في أعمال البناء.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن مطلع كانون الثاني/ يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح جنوب الليطاني، مؤكدًا بسط السيطرة العملانية على الأراضي الواقعة ضمن هذا القطاع، باستثناء المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل، شككت إسرائيل في كفاية هذه الخطوة، وواصلت تنفيذ ضربات في مناطق عدة، معظمها شمال نهر الليطاني.

ويشمل برنامج زيارة سلام قضاءي مرجعيون وحاصبيا، حيث يعقد اجتماعات مع نواب المنطقة ورؤساء اتحادات وبلديات لبحث الاحتياجات العاجلة، في تطالب فيه الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ودعم جهود إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم المتضررة.