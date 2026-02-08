6 قتلى و7 جرحى وعدد من المفقودين بانهيار مبنى سكني في طرابلس شمال لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن "سقوط مبنى قديم" في حي باب التبانة، أحد أفقر أحياء طرابلس، مؤكدة "إنقاذ 8 أشخاص" فيما "تم سحب 6 ضحايا، بينهم طفل وامرأة مسنّة".

قُتل ستة أشخاص على الأقل، الأحد، في مدينة طرابلس في شمال لبنان إثر انهيار مبنى، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين، في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوعين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن "سقوط مبنى قديم" في حي باب التبانة، أحد أفقر أحياء طرابلس، مؤكدة "إنقاذ 8 أشخاص" فيما "تم سحب 6 ضحايا، بينهم طفل وامرأة مسنّة".

وعملت السلطات على إخلاء المباني السكنية المجاورة "خوفا من انهيارها".

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لسكان وعمال إنقاذ يحاولون إزالة الأنقاض بعد الانهيار بمعدات متواضعة، ومستخدمين أيديهم لإزاحة الركام.

وجاءت هذه الحادثة بعد انهيار مبنى آخر في طرابلس أواخر الشهر الماضي.

وأمر رئيس الجمهورية جوزاف عون أجهزة الإسعاف بـ"الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، وتأمين مأوى لـ"سكان المبنى (المنهار) والمباني المجاورة التي أخليت تحسبا لأي طارئ"، وفق بيان للرئاسة.

وينتشر في لبنان العديد من المباني المأهولة بالسكان رغم أنها متداعية أو آيلة للسقوط.

وقد بُني العديد منها بشكل غير قانوني، لا سيما خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بينما أضاف بعض المالكين طوابق جديدة إلى مباني سكنية قائمة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وسجلت انهيارات مبان في طرابلس ومناطق أخرى في بلد لا يتم الالتزام فيه في أحيان كثيرة بمعايير السلامة الإنشائية للأبنية المأهولة المشيّد قسم منها عشوائيا منذ عقود على أراض مشاع.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ أكثر من ست سنوات بات معه الكثير من سكانه دون خط الفقر.

وانعكست تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على قطاعات مختلفة بما في ذلك البناء، فيما تردى وضع الكثير من البنى التحتية.

وحثّت منظمة العفو الدولية عام 2024 السلطات اللبنانية على إجراء مسح ميداني شامل "على وجه السرعة لتقييم سلامة المباني في جميع إنحاء البلاد"، ونشر نتائجه.

وحذّرت المنظمة حينها خصوصا من الوضع في طرابلس، كبرى مدن الشمال اللبناني، حيث يقطن "آلاف الأشخاص... في أبنية غير آمنة" عقب وقوع زلزال مدمر في تركيا وسوريا في شباط/فبراير 2023، ألحق أضرارا بأبنية في لبنان.

وأضافت أنه "حتى قبل وقوع الزلازل، كان السكان في طرابلس قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالة مساكنهم المروّعة والناجمة عن عقود من الإهمال".