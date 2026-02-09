لبنان ينفي عقد لقاء بين ضابط لبنانيّ وإسرائيليّ في فلوريدا

الجيش اللبناني، ينفي بشكل قاطع عقد أي لقاء بين ضابط لبناني وإسرائيلي في الولايات المتحدة، مؤكدا أن جميع اجتماعاته تُجرى ضمن الأطر القانونية والرسمية، ومشددا على التزامه الكامل بحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية.

جنود لبنانيون في ألما الشعب، قرب الحدود مع إسرائيل (Getty Images)

نفى الجيش اللبناني، الإثنين، بشكل "قاطع" عقد أي لقاء مع ضابط إسرائيلي في الولايات المتحدة، ردا على تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن "إحدى الصحف المحلية نشرت مقالا، تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة".

وبوقت سابق الإثنين، أفادت وسيلة إعلام تعدّ مقربة من "حزب الله"، بعقد لقاء بين ضابط لبناني وآخر إسرائيلي في مقر القيادة المركزية لقاعدة "تامبا" في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت إن اللقاء جرى بين مدير التخطيط في الجيش اللبناني العميد جورج الصقر، وضابط من الجيش الإسرائيلي، لم تذكر اسمه، وذلك بحضور ورعاية ضابط كبير من الجيش الأميركي، وفق ادعاءاتها.

وقال الجيش اللبناني إن القيادة "تنفي هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة، ولا يستند إلى أي وقائع".

وأضافت قيادة الجيش اللبناني، أنها "تجري اجتماعاتها كافةً ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا".

وفي سياق متصل، تحدث تقرير وسيلة الإعلام عن وضع إسرائيل 6 شروط على لبنان أثناء اجتماع للجنة "الميكانيزم"، التي تضم ممثلين عسكريين عن لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأنشئت "لجنة الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وذكرت أن الشروط الإسرائيلية تشمل "عدم ايقاف العمليات العسكرية إلى حين إنجاز عملية نزع سلاح حزب الله، وإقرار الجيش اللبناني بحق إسرائيل بطلب تفتيش أي منزل في أي مكان في كل لبنان، وإعلان لبنان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وتوقيع اتفاقية أمنية جديدة".

وتشمل الشروط أيضا "إعادة الإعمار للمناطق الحدودية بالتنسيق مع إسرائيل، وعودة الأهالي إلى المناطق الحدودية، بشريطة أن يكونوا من خارج صفوف حزب الله، ومن خارج أي إطار يشكّل تهديدا لإسرائيل، إضافة إلى الانتقال فورا إلى مستوى جديد من المفاوضات" وفق المصدر ذاته.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربا مدمرة شنّه الجيش الإسرائيلي على لبنان، بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحولت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، وخلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد، و17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب استمرار احتلالها خمس تلال جنوبية ومناطق أخرى.