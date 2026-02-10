العراق يتسلّم 4583 من عناصر تنظيم "داعش" نُقلوا من سورية

بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي نقل عناصر "داعش" من سورية إلى العراق، حيث يُحتجزون في انتظار محاكمتهم، وإعادة ذوي الجنسيّات الأجنبيّة إلى دولهم بتنسيق مع حكوماتهم.

تسلّم العراق حتى الآن 4583 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في سورية، الذين بدأ الجيش الأميركي نقلهم الشهر الماضي، بحسب ما أكّد مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، إنّ "العراق تسلّم حتى يوم الإثنين 4583" من عناصر التنظيم المحتجزين في سورية.

وكان معن قد أكّد السبت، أنّ عمليّات النقل تتمّ "برًّا وجوًّا بالتنسيق مع التحالف الدولي"، الذي تقوده واشنطن منذ العام 2014 لمحاربة التنظيم.

وسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ عام 2014، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017 بدعم من التحالف الدولي. ولا يزال العراق يتعافى من آثار الانتهاكات البالغة التي ارتكبها.

وقد أصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكامًا بالإعدام والسجن مدى الحياة، في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص. ويمكث في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.

وأعلن القضاء العراقي، الأسبوع الماضي، مباشرة إجراءات التحقيق مع 1387 معتقلًا، تسلّمهم في إطار عملية الجيش الأميركي.

يُذكر أنّ المعتقلين الذين نُقلوا إلى العراق، منهم سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ويطالب العراق الدول المعنيّة باستعادة مواطنيها، وضمان محاكمتهم.

وقد احتُجز آلاف المشكوك بانتمائهم للجماعات الإرهابية وعائلاتهم في سورية المجاورة، حيث هُزم التنظيم في العام 2019، في سجون ومخيمات تولّت "قسد" إدارتها.

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق الشهر الماضي، بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم باراك، أنّ دور "قسد" في التصدي للتنظيم المتطرف قد انتهى.