قوة "يونيفيل" ستسحب معظم عناصرها من جنوب لبنان بحلول منتصف 2027

تعتزم قوة يونيفيل سحب معظم قواتها من جنوب لبنان بحلول منتصف 2027 مع انتهاء تفويضها، وستبدأ انسحابا منسقا نهاية 2026، مع مهام محدودة لاحقا، وسط مطالب لبنانية بالإبقاء على قوة دولية، وانتشار متزايد للجيش اللبناني هناك.

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان ("يونيفيل")، سحب معظم قواتها من لبنان، بحلول منتصف عام 2027 مع انتهاء تفويضها نهاية العام الجاري.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الناطقة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، والتي قالت إن "قوة يونيفيل تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين، بحلول منتصف العام 2027" على أن تنجزه تماما بنهاية العام.

وقرّر مجلس الأمن الدولي في 28 آب/ أغسطس 2025 "تمديد تفويض يونيفيل لمرة أخيرة (...) حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة، اعتبارا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، ضمن مهلة عام واحد".

وبعد انتهاء عملياتها نهاية العام الجاري، ستبدأ القوة الدولية، وفق أرديل، "عملية سحب الأفراد والمعدات، ونقل مواقعنا إلى السلطات اللبنانية"، على أن تضطلع بعد ذلك بمهام محدودة، تشمل "حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول"، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتسيّر يونيفيل دوريات قرب الحدود مع إسرائيل، وتراقب انتهاكات القرار الدولي 1701، الذي أنهى صيف 2006 حربا على لبنان، وشكّل أساسا لوقف إطلاق النار، الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

وأفادت قوة يونيفيل مرارا بنيران إسرائيلية استهدفت عناصرها، أو محيط مقراتها، منذ سريان وقف إطلاق النار، مع مواصلة إسرائيل شن ضربات، خصوصا على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ويبلغ قوام القوة الدولية حاليا في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت خلال الأشهر الأخيرة عددها بنحو ألفي عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول أيار/ مايو، وفق أرديل.

ونتج تقليص العديد هذا بشكل "مباشر" عن الأزمة المالية التي تعصف بالأمم المتحدة، و"إجراءات خفض التكاليف التي اضطرت جميع البعثات إلى تطبيقها"، ولا علاقة لها بانتهاء التفويض.

ومنذ قرار مجلس الأمن إنهاء تفويض يونيفيل، تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الإبقاء على قوة دولية ولو مصغرة في جنوب البلاد، وتشدد على أهمية مشاركة دول أوروبية فيها.

وأبدت إيطاليا استعدادها لإبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة يونيفيل، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو ،على هامش زيارته بيروت، الأسبوع الماضي، إنه يتعيّن أن يحلّ الجيش اللبناني مكان القوة الدولية.

وتطبيقا لوقف إطلاق النار، عزّز الجيش اللبناني خلال الأشهر الماضية انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، التي تمتد لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

وأعلن الشهر الماضي إنجازه مهمة نزع السلاح منها، على أن يعرض قريبا أمام مجلس الوزراء خطته لاستكمال مهمته في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.