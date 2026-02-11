أمير قطر ولاريجاني يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود خفض التصعيد

بحث أمير قطر ولاريجاني تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد، كما ناقشا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في العاصمة الدوحة، وبحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود خفض التصعيد في ظل التوتر والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

كما ناقش الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اللقاء من الجانب القطري كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين؛ ومن الجانب الإيراني نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري، ومساعد وزير الخارجية علي بك، وعدد من كبار المسؤولين.

وبحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع لاريجاني، الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج مفاوضات مسقط؛ فيما أكد دعم قطر للجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية؛ بحسب وزارة الخارجية القطرية.

كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق لتجاوز الخلافات بالوسائل السلمية.

يأتي ذلك بعد ساعات من محادثة بين أمير قطر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد أن عقدت واشنطن وطهران جولة مفاوضات غير مباشرة يوم الجمعة الماضي في سلطنة عمان، وسط حشد عسكري أميركي في المنطقة يهدد إيران.

وتناول الاتصال الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي، حيث أكدا أهمية مواصلة التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

وفي سياق متصل، قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، إن القدرات الصاروخية لبلاده خط أحمر وليست مطروحة للتفاوض، في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لجولة جديدة من المفاوضات لتجنب الانزلاق نحو صراع.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى توسيع نطاق المحادثات المتعلقة بقدرات إيران النووية لتشمل برنامجها الصاروخي أيضا. وقالت إيران إنها مستعدة لبحث فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها رفضت مرارا ربط الملف النووي بملفات أخرى بما في ذلك الصواريخ.

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن مساء الأربعاء، للضغط من أجل أن يتضمن أي اتفاق أميركي إيراني محتمل قيودا على صواريخ طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن برنامج طهران الصاروخي لم يكن أبدا جزءا من جدول أعمال المحادثات.