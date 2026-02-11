السودان: مقتل طفلين وإصابة 12 شخصًا بهجوم على مدرسة.. الجيش ينقل أسلحة تحت غطاء مساعدات إنسانية

أسفر هجوم بمسيّرة على مدرسة، صباح اليوم، عن مقتل طفلين وإصابة 12 شخصًا، وكشفت وثيقة مخابراتية مسرّبة عن أنّ الجيش السودانيّ نقل أسلحة نوعية تحت غطاء قوافل مساعدات إنسانية.

قُتل طفلان وأُصيب 12 آخرون بجروح، الأربعاء، في غارة جوية من مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت مدرسة دينية في مدينة بولاية شمال كردفان تخضع لسيطرة الجيش، وفق ما أفاد مصدر طبي. وكشفت وثيقة مخابراتية مسرّبة عن نقل الجيش السوداني أسلحة وذخائر تحت غطاء قوافل مساعدات إنسانيّة.

قال شاهد عيان إنّ الغارة استهدفت مدرسة دينية في مدينة الرهد، ونسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع، وأشار إلى أنّه شاهد 12 جريحًا إثر الغارة.

وأفاد شهود عيان، بأنّ طائرة مسيّرة قصفت صباحًا "خلاوي الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد"، والخلاوي هي مدارس دينية تقليدية يقيم فيها الطلاب، متخصصة في تحفيظ القرآن ودراسة الفقه، عوضًا عن المناهج التعليمية في المدارس النظامية.

وقال شيخ الخلاوي آدم أبو بكر عثمان، إنّ القصف تم بعد صلاة الصبح، وفي أثناء الدرس حينما كان الطلاب يكتبون الآيات القرآنية على الألواح.

كما نشر ناشطون من كردفان على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لموقع الاستهداف، وعددًا من طلاب المدرسة المصابين.

وتٌعدّ كردفان، المنطقة الشاسعة الخصبة الغنية بالنفط، حاليًّا الجبهة الأكثر تضررًا في الصراع الذي يُدمّر السودان منذ نحو ثلاث سنوات.

وتقع الرهد بالقرب من الأبيض، وهي مدينة إستراتيجية على الطريق الذي يربط غرب السودان بالعاصمة الخرطوم، والتي تسعى قوات الدعم السريع في هذه الأثناء إلى السيطرة عليها بعد استعادة الفاشر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتتهم السلطات السودانية، ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أنّ الأخيرة لا تعلق على الاتهامات، وتقول إنّها تعمل "على حماية المدنيين".

وإلى جانب إقليم دارفور، تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

الجيش السوداني استغل قافلة إنسانية لتمرير أسلحة إلى جنوب كردفان

كشفت وثيقة استخباراتية رسمية، نُسبت إلى جهاز المخابرات العامة السودانية، عن أنّ القافلة التي جرى استهدافها في منطقة الرهد، بجنوب كردفان، لم تكن قافلة إغاثة إنسانية خالصة كما أعلن الجيش السوداني رسميًّا، بل كانت تحمل شحنات أسلحة وذخائر نوعية، موجهة إلى قوات الجيش السوداني في مسارح العمليات بالولاية.

وذكرت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنّ الوثيقة، التي نشرها موقع "uknip" البريطاني، كشفت عن أنّ القافلة صُنّفت ظاهريًّا على أنّها مخصصة لنقل مواد إنسانية وإغاثية، في محاولة لتأمين مرورها عبر مناطق تشهد نشاطًا عسكريًّا مكثفًا، غير أنّ مضمونها الفعلي كان عسكريًّا بحتًا، إذ ضمّت أسلحة وذخائر وعتادًا ميدانيًّا موجهًا لتعزيز القوات المنتشرة في جنوب كردفان.

ونشرت الصحيفة مضمون الوثيقة باللغة العربية، حيث كُتب فيها، جهاز المخابرات العامة، هيئة أمن الولايات، إدارة أمن ولاية شمال كردفان، التاريخ السادس من شباط/ فبراير الجاري.

وحسب الصحيفة، تؤكد الوثيقة أنّ قوات الدعم السريع هي من نفذت عملية الاستهداف، ونجحت في تدمير القافلة بالكامل، بعد رصد تحركاتها وجمع معلومات دقيقة عن طبيعة حمولتها ومسارها، وهو ما يتناقض مع الرواية الأولية التي جرى الترويج لها بشأن تعرض "قافلة مساعدات إنسانية" لهجوم عسكري.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ المعطيات الاستخباراتية الواردة في الوثيقة تكشف عن تناقض واضح في الخطاب الرسمي، إذ تتهم جهات عسكرية قوات الدعم السريع باستهداف قوافل إنسانية، في حين تُظهر الوثيقة نفسها أنّ القافلة كانت مصنفة داخليًّا قافلةً عسكرية تحمل "أسلحة نوعية وذخائر"، ما يشير إلى استخدام الغطاء الإنساني وسيلةً لتمرير إمدادات قتالية في مناطق النزاع.

ولم يصدر تعليق رسمي مفصل يوضح التناقض بين الرواية المعلنة ومضمون الوثيقة، طبقًا للصحيفة .

وكان هجوم وقع، يوم الجمعة الماضي، استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، في ولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

حمّلت منظمة "محامو الطوارئ"، وهي منظمة مستقلة توثق الفظائع في السودان، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، في حين وصفته شبكة أطباء السودان بأنّه "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب كاملة".

وكانت قوات الدعم السريع نفت استهداف المساعدات الإنسانية، واصفةً مهاجمة قوافل الإغاثة وممرات ونقاط عبورها الحدودية بأنّها "جريمة مكتملة الأركان"، ومتهمة الجيش السوداني باستهداف قوافل الإغاثة والمساعدات وإعاقة وصولها.

وقد خلّف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرابة 40 ألف قتيل، وتسبّب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، (نحو 30٪ من السكان)، داخليًّا وخارجيًّا، مع دمار هائل وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية.