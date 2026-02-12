السودان: قتيلان بهجوم لقوات "الدعم السريع".. والخارجية تدعو لوقف تعليق العضوية في الاتحاد الإفريقي

خلّف هجوم للدعم السريع بمسيّرة قتيلين و 4 مصابين بعضهم في حالة حرجة في ولاية كردفان، وارتفع عدد القتلى إثر غرق مركب في نهر النيل من 15 شخصًا إلى 21، والخرطوم تطلب من الاتحاد الإفريقي إعادة تفعيل عضويتها.

أعلنت شبكة أطباء السودان عن قتيلين وأربع مصابين بهجوم بمسيّرة تابعة للدعم السريع، وأعلنت السلطات ارتفاع عدد الغرقى في نهر النيل إلى 21 شخصًا، ودعا البرهان الاتحاد الإفريقي إلى إعادة تفعيل عضوية السودان المعلقة منذ قرابة 5 سنوات، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.

"أطباء السودان": قتيلان بهجوم مسيرة للدعم السريع بجنوب كردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين باستهداف طائرة مسيرة لـ"قوات الدعم السريع" على منطقة الكُرقل، في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وأشارت الشبكة الطبية غير الحكومية، عبر بيان، إلى أنّ بعض المصابين في حالة حرجة، وسط أوضاع إنسانية وصحية متردية.

كما استنكرت "استهداف منطقة مأهولة بالمدنيين"، مضيفة أنّ ذلك يمثل "جريمة مكتملة الأركان"، ولم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع".

وحمّلت الشبكة قيادة الدعم السريع "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، معتبرة إيّاها "امتدادًا لسلسلة الانتهاكات المتكررة" بحق المدنيين في مختلف المناطق.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل حماية المدنيين.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية "قوات الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أنّ الأخيرة لا تعلق على الاتهامات، وتدّعي أنّها تعمل "على حماية المدنيين".

وإلى جانب إقليم دارفور، تشهد ولايات كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربًا خلّفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

ارتفاع عدد غرقى مركب في نهر النيل إلى 21

أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب في نهر النيل بولاية نهر النيل شمالي البلاد، من 15 إلى 21 شخصًا.

وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إنّ رئيس المجلس وأعضاءه ينعون عددًا من مواطني منطقتي ديم القراي، وطيبة الخواض الذين توفوا إثر غرق مركب.

وأشار المجلس إلى استمرار جهود فرق الدفاع المدني، واللجان الأهلية للبحث عن المفقودين.

وسبق أن أعلنت شبكة "أطباء السودان"، الأربعاء، مصرع 15 شخصًا إثر غرق مركب في نهر النيل شمالي البلاد كان على متنه أكثر من 27 شخصًا، مع استمرار البحث عن مفقودين.

السودان يدعو إلى إنهاء تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي

دعت الخرطوم الاتحاد الإفريقي إلى إعادة تفعيل عضويتها المعلقة منذ قرابة 5 سنوات، على خلفية الأزمة السياسية في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود يوسف، بمقر المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

كان الاتحاد، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قد جمّد عضوية السودان بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، "إجراءات استثنائية" منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.

وأعرب سالم عن رغبة السودان في مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، لتجاوز المرحلة الراهنة ودعم جهود السلام بعد انقطاع دام 5 أعوام.

وأوضح أنّ الأوضاع في بلاده تتجه نحو الاستقرار، مشيرًا إلى عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم مطلع العام الجاري، بعد 3 أعوام من الغياب بسبب الحرب مع قوات الدعم السريع.

ودعا وزير الخارجية الاتحادَ الإفريقي إلى إنهاء تعليق عضوية السودان، عقب استيفاء الشرط الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة مدنية، التزامًا بمبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، وتحقيق مبادرة "إسكات البنادق".

وبالتزامن مع المطلب، تصدرت الأزمة السودانية أجندة مباحثات أجراها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، على مستوى وزراء الخارجية في أديس أبابا.

وأدان المجلس، الخميس، "التدخل الخارجي" في الشؤون الداخلية للسودان، داعيًا الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج الصراع، في ظل استمرار القتال في أجزاء من البلاد.

كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكّدًا على ضرورة تطبيق "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى وقف إطلاق النار.

ودعا المجلس ختامًا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية، لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وإعادة النظام الدستوري.

ونقلت الوكالة السودانية تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد للسودان، "في مسيرته نحو السلام الشامل والتنمية المستدامة".