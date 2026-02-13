لبنان: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات بالجنوب والاحتلال يعلن قتل عنصر بحزب الله الخميس

شهد جنوب لبنان قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار إسرائيليًا طال وادي مظلم ويارون وعيتا الشعب وبيت ليف وعيترون وبليدا. وأعلن الجيش استهداف عنصر من حزب الله بالطيري، فيما تتواصل الخروقات لاتفاق وقف النار، موقعةً ضحايا مدنيين.

نفّذ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصفا مدفعيا وإطلاق نار باتجاه عدد من البلدات، جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن منطقة وادي مظلم تعرضت لسقوط 5 قذائف مدفعية إسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه بلدة يارون، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

الوكالة أشارت إلى مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، وقالت إن أطراف بلدة بيت ليف تعرضت لقذائف مدفعية إسرائيلية من العيار الثقيل.

كما تعرضت بلدتا عيترون وبليدا، لرشقات رشاشة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره اليوم، إنه "قضى على عنصر من حزب الله، كان يعمل على إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في جنوب لبنان".

وذكر أنه "شنّ هجومًا أمس الخميس، وقضى على عنصر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الطيري، جنوبي لبنان".

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2024، بينما طالب مسؤولون لبنانيون مرارا تل أبيب بوقف انتهاكاتها، والالتزام بالبنود، لكنها تجاهلت ذلك، ولاا تزال تواصل الخروقات.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، كما تتحدى تل أبيب الاتفاق بمواصلة احتلالها خمسة تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى الاتفاق عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحوّلته في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة نحو 17 ألفا.