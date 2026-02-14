جنوب السودان: مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للتصعيد

"على قادة جنوب السودان الدخول في حوار حقيقي بين الأحزاب من خلال عملية شاملة وشفافة".

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، دعوته لجميع الأطراف في جنوب السودان إلى وقف التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية المتجددة وحل القضايا من خلال الحوار السلمي.

وفي بيان صحفي، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية وفي جميع أنحاء البلاد"، مؤكدين أنه بموجب القانون الدولي، يمكن محاسبة الأفراد الذين يأمرون بارتكاب جرائم حرب.

كما وأعرب أعضاء المجلس، مجددًا، عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، وشددوا على أن التعاون البناء المستمر بين الحكومة المضيفة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمر ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب وضمان حماية المدنيين.

ومع إعادة تأكيد التزامهم بدعم عملية السلام في جنوب السودان والعمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، دعا أعضاء المجلس قادة جنوب السودان إلى الدخول في حوار حقيقي بين الأحزاب حول التغييرات المحتملة في اتفاق السلام لعام 2018، من خلال عملية شاملة وشفافة.

وأكدوا مجددًا التزامهم القوي بسيادة جنوب السودان واستقلاله ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية.