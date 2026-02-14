صراع النفوذ بين السعودية والإمارات يهدد الاستقرار في القرن الإفريقي

يلقي التنافس بين السعودية والإمارات في القرن الإفريقي بظلاله على قمة الاتحاد الإفريقي، وامتد الصراع بين الدولتين الخليجيّتين من اليمن إلى الصومال والسودان وإثيوبيا، مع اتهامات متبادلة بتغذية النزاعات عبر دعم أطراف متنازعة.

رئيس الإمارات، محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في لقاء سابق (Getty Images)

قال تسعة دبلوماسيين وخبراء، إنّ الخلاف بين السعودية والإمارات في منطقة القرن الإفريقي يلقي بظلاله على قمة الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، وسيحاول معظم زعماء القارة تجنب الانحياز إلى أي من الطرفين.

امتد ما بدأ كخلاف في اليمن ليعبر البحر الأحمر إلى منطقة مُنهكة بالصراعات، من الحروب في الصومال والسودان إلى التنافس بين إثيوبيا وإريتريا والانقسام في ليبيا.

أصبحت الإمارات في السنوات القليلة الماضية طرفًا مؤثرًا في منطقة القرن الإفريقي، التي تشمل في المقام الأول السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، من خلال استثمارات بمليارات الدولارات، ودبلوماسية قوية، ودعم عسكري سري.

أما السعودية فهي أكثر تحفظًا، ومع ذلك فإنّ الدبلوماسيين يقولون إنّها تبني تحالفا يضم مصر وتركيا وقطر.

وقال دبلوماسي إفريقي رفيع المستوى، "استفاقت السعودية وأدركت أنّها قد تفقد السيطرة على البحر الأحمر، بعد أن ظلّت في حالة من الركود في حين كانت الإمارات تعزز نفوذها في القرن (الإفريقي)".

وركز التنافس في البداية على البحر الأحمر وخليج عدن، وهما ممران ملاحيّان حيويان، إلّا أنّه وصل الآن إلى مناطق أبعد في داخل المنطقة.

وقال الدبلوماسي "اليوم، (التنافس) موجود في الصومال، ويمتد أيضًا إلى السودان والساحل وأماكن أخرى".

التدخل الخليجي يجبر الإفريقيين على الانحياز إلى طرف

قال دبلوماسيون إنّه في حين أنّ هذه الصراعات تحركها في الأساس دوافع محلية قوية، فإنّ تدخل هاتين الدولتين الخليجيتين يجبر البلدان والمناطق، وحتى القادة العسكريين على الانحياز لأحد الطرفين.

وأوضح خبير شؤون القرن الإفريقي في جامعة ماريلاند، مايكل ولد مريم، أنّ أطرافًا رئيسة بالمنطقة، بما في ذلك إريتريا وجيبوتي والصومال والقوات المسلحة السودانية، لديها شعور متصاعد بعدم الارتياح لسياسة الإمارات الخارجية "القوية".

وقال "قد تسعى السعودية إلى الحد من نفوذ الإمارات في القرن الإفريقي أو تقليصه، لكن علينا الانتظار لنرى كيف سيصبح الوضع... لدى الإمارات نفوذ كبير في المنطقة، فهي تتمتع بوجود عسكري استكشافي، وروابط مالية هائلة".

ومن الجانب السعودي، قال مسؤولون سعوديون إنّ أنشطة الإمارات في اليمن والقرن الإفريقي تهدد الأمن القومي لبلادهم.

في حين يقول مسؤولون إماراتيون رفيعو المستوى، إنّ إستراتيجية بلدهم تعزز الدول في مواجهة المتطرفين، في حين يرى خبراء من الأمم المتحدة ومسؤولون غربيون، أنّها ساهمت أحيانًا في تأجيج الصراعات، وتمكين زعماء استبداديين، وهو ما تنفيه الإمارات.

وقد طلب المسؤولون والدبلوماسيون، الذين أجريت معهم مقابلات من أجل هذا التقرير، عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع.

تصاعد التوتر في إفريقيا

يمثل اعتراف إسرائيل باستقلال أرض الصومال أبرز مثال حتى الآن على التوتر المتصاعد.

إذ قطع الصومال جميع علاقاته مع أبو ظبي، متهمًا إياها بالتأثير على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. ومنذ ذلك الحين، وقّعت مقديشو اتفاقية دفاعية مع قطر، وأرسلت تركيا طائرات مقاتلة إلى العاصمة في استعراض للقوة.

كما ترتفع حدة التوتر أيضًا بين إثيوبيا، الدولة المضيفة للاتحاد الإفريقي، وجارتها إريتريا، اللتين تقتربان من الدخول في حرب منذ شهور. وزار زعيم إريتريا الرياض مؤخرًا، وهي زيارة عدّها محللون إشارة إلى دعم سعودي.

وأكدت جميع المصادر والخبراء، أنّ الإمارات والسعودية تقفان على طرفي نقيض في النزاع بالسودان، فبينما يُعتقد أنّ الإمارات تقدم الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تصطف الدول المتحالفة مع السعودية خلف القوات المسلحة السودانية إلى حد كبير.

على صلة بتمويل إماراتيّ: بناء معسكر سريّ لتدريب مقاتلين لقوات الدعم السريع بالسودان في إثيوبيا وقال مسؤولون أمنيون إنّ مصر، حليفة السعودية، نشرت طائرات مسيرة تركية الصنع على طول حدودها مع القوات المسلحة السودانية، واستخدمتها لضرب قوات الدعم السريع في السودان.

وقال محللون إنّ إثيوبيا تتمتع بدعم من الإمارات، وقد نشرت "رويترز" الأسبوع الماضي تقريرًا يشير إلى أنّ إثيوبيا تستضيف معسكرًا سريًّا لتدريب آلاف المقاتلين، التابعين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من السودان المجاور.

ولم تعلق إثيوبيا علنًا على هذا التقرير.

"حلفاء ووكلاء"

قال خبراء إنّ السعودية غالبًا ما تعمل من خلال حلفائها ووكلائها في أنحاء المنطقة، بدلًا من التدخل المباشر.

وقال ولد مريم، إنّ "الدول الإفريقية ستتوخى الحذر على الأرجح"، وأضاف "حتى تلك الأطراف في القرن الإفريقي المتخوفة من نفوذ الإمارات، قد تتوخى الحذر بشأن مدى رغبتها في الانخراط في صراع بين هاتين القوتين الخليجيتين".

والقرن الإفريقي ليس الأزمة الوحيدة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، فالحرب مستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى انتشار حركات التمرد المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في منطقة الساحل.

ويبقى من المرجح أن تظل هذه الصراعات في المرتبة الثانية على جدول الأعمال بعد القرن الإفريقي.

وقال المبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، أليكس روندوس، إنّ القرن الإفريقي أصبح ساحة فرعية للتنافس في الشرق الأوسط.

وأضاف "هل يدرك السعوديون والإماراتيون... الآثار المترتبة على ذلك تمامًا؟ هل سيسمح القرن الإفريقي لنفسه بأن يتمزق إلى أشلاء بفعل هذا التنافس الخارجي، والمتواطئين الأفارقة؟"