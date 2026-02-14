لبنان: هل يعود تيار سعد الحريري إلى الساحة السياسية؟

سعد الحريري: "قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل ’المستقبل’، لكنني أعدكم: سيسمعون أصواتنا، وسيعدون أصواتنا"؛ في إشارة فسرت على أن التيار يتجه للمشاركة في الانتخابات النيابية المقرر لها في أيار/ مايو 2026.

ألمح رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، إلى العودة للحياة السياسية وخوض الانتخابات النيابية المقرر لها في أيار/ مايو 2026، في حال لم تؤجل وفق ما يتردد في لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت أقوال الحريري بعد عودته إلى البلاد وخلال إحياء الذكرى السنوية الـ21 لاغتيال والده رفيق الحريري في العاصمة بيروت، بعدما كان قد تنحى عن العمل السياسي في العام 2022 ومنع "تيار المستقبل" من خوض الانتخابات البرلمانية.

وتحدث أمام حشد شعبي كبير عن الانتخابات النيابية المقبلة، بالقول إن "كل البلد الآن لديه سؤالان: هل ستجرى الانتخابات؟ وماذا سيفعل ’تيار المستقبل’؟ وأنا لدي جواب واحد: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل ’المستقبل’، لكنني أعدكم: سيسمعون أصواتنا، وسيعدون أصواتنا"؛ في إشارة فسرت على أن التيار يتجه للمشاركة في الانتخابات.

وأشار في كلمته، إلى أن اللبنانيين "تعبوا، وصار من حقهم بعد سنوات طويلة من الحروب والانقسامات والمحاور والمغاور، أن يكون لدينا بلد طبيعي. بلد فيه دستور واحد، وجيش واحد، وسلاح واحد. نعم مشروعنا لبنان أولا، لبنان واحد، وعربي، وسيد حر مستقبل".

وأضاف الحريري "مشروعنا موقف عربي واحد، و’تيار المستقبل’ لا يمكن إلا أن يكون كما كان رفيق الحريري، باني جسور بين الدول العربية وبين الإخوة العرب... الحريرية كانت دائما وستبقى داعمة لكل تقارب عربي، وطاردة لكل خلاف عربي، ومن يخيط بمسلة (يراهن على) الخلافات الخليجية والعربية، راح تطلع سلته فاضية (بمعنى سيخيب أمله)، وسيحرق يديه ورصيده".

وتابع "نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية، بدءا من الجارة الأقرب سورية، سورية الجديدة، سورية الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والإجرام الذي فتك فيها وفي لبنان ومد سمومه على العالم العربي. سورية الجديدة التي نوجه التحية لشعبها"، متمنيا "التوفيق لكل جهود التوحيد والاستقرار وإعادة الإعمار التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، ونشد على يده ليكمل بنهج التوافق ولم الشمل، لأن سورية تتسع للجميع، ولا تسير إلا بالجميع".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت 5 أحكام بالسجن مدى الحياة على سليم عياش، العضو في حزب الله، بتهمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، وذلك في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2020. وقال قضاة في المحكمة إن عياش لعب دورا مركزيا في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأدى إلى اغتيال الحريري.