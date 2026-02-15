إدانات عربية لقرار الاحتلال بتحويل أراض بالضفة إلى "أملاك دولة" وتحذيرات من تداعيات ذلك

أثارت المصادقة على بدء إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي، للمرة الأولى منذ عام 1967، موجة إدانات رسمية وتحذيرات من تداعياتها القانونية والسياسية على مستقبل القضية الفلسطينية.

ملك الأردن، عبدالله والأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني (Getty images)

توالت ردود الفعل العربية المندّدة بقرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، في خطوة اعتبرتها عدة دول تصعيدا خطيرا يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتقويض الحقوق الفلسطينية.

وأثارت المصادقة على بدء إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي، للمرة الأولى منذ عام 1967، موجة إدانات رسمية وتحذيرات من تداعياتها القانونية والسياسية على مستقبل القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر وقطر والأردن، في بيانات منفصلة، رفضها الشديد للقرار، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد فرص تحقيق حل الدولتين. كما دعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لوقف الإجراءات الإسرائيلية، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

مصر

اعتبرت مصر، الأحد، أن قرار إسرائيل تحويل أراضٍ بالضفة الغربية إلى "أملاك دولة" يمثل "تصعيدا خطيرا وغير قانوني يهدف لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967".

وأضافت أن الخطوة "تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابعت أن "هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأشارت إلى أن الخطوة "تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأعربت مصر عن "رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشددت على أن هذه "السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها".

ودعت القاهرة، المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

قطر

أدانت قطر قرار إسرائيل تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، معتبرةً ذلك امتدادا لمخططات إسرائيل “غير القانونية” الرامية إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، الأحد، وأدانت فيه "قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال"، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لمخططات غير شرعية تستهدف حقوق الفلسطينيين.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ القرار، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجددت قطر موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية، ووصفت في بيانها القرار الإسرائيلي بأنه “غير شرعي”، مؤكدا أنه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة.

وشدد البيان على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”، مجددا رفض المملكة وإدانتها الشديدة لأي قرارات أو محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للوضع القانوني القائم.

وحذرت الوزارة من استمرار السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بغير الشرعية، معتبرة أنها تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تعد غير شرعية وغير قانونية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية.

كما شددت على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قرار يتيح تحويل مساحات واسعة في الضفة إلى "أراضي دولة"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح يقضي باستئناف عملية "تسجيل الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح بإعادة تفعيل ما يعرف بـ"تسوية الأراضي" تمهيدا لمصادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال الضفة عام 1967.

وجاء القرار بناءً على مقترح قدمه وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس.

وبحسب القرار، سيتم فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما يمكّن من تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة بعد إجراء عملية المصادرة في حال نفي وجود مالك آخر، وفق الآليات التي ستُحدد لاحقًا.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن كاتس وسموتريتش وليفين، فإن القرار يتيح فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة، بما يعني، من بين أمور أخرى، تسجيل "مساحات واسعة في يهودا والسامرة تعود للدولة باسم الدولة".

وذكر البيان أن سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء ستُخوّل تنفيذ عملية التسوية ميدانيًا، وادّعت الحكومة أن إجراءات التسوية "ستتيح فحصًا شفافًا ومعمقًا للحقوق، وتنهي نزاعات قانونية، وتسمح بتطوير بنى تحتية وتسويق أراضٍ بصورة منظمة".