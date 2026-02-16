لبنان: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة حانين

استشهد لبناني صباح الإثنين جراء غارة نفذها الطيران الإسرائيلي المسير على مركبة في بلدة حانين جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه استهدف أحد أفراد حزب الله في المنطقة، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية.

استشهد لبناني، صباح الإثنين، إثر غارة نفذها الطيران الإسرائيلي واستهدفت مركبة في بلدة حانين جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عنصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتله على الفور.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه نفذ هجوما على أحد أفراد حزب الله في منطقة حانين جنوب لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية.

وأمس الأحد، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن استشهاد أربعة أشخاص جراء استهداف مركبة بواسطة مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية-السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في بلدة مجدل عنجر في منطقة البقاع اللبنانية، في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد التهديدات على الحدود.