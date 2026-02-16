لقاء جزائري - فرنسي لإعادة التعاون الأمني

وصل رئيس الداخلية الفرنسي إلى الجزائر بعد دعوة من نظيره الجزائري، بعد توتر العلاقات في العامين الأخيرين، وأُعلن أنّ الزيارة تهدف إلى إعادة الحوار والتعاون الأمني بين البلدين.

بدأ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، زيارة للجزائر تستمر يومين، اليوم الإثنين؛ في محاولة لإعادة التعاون الأمني إلى سابق عهده بين البلدين، على وقع توترات دبلوماسية مستمرة بين باريس والجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، أنّ "وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، استقبل وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية، لوران نونيز، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي"، ناشرة صور الاستقبال على صفحتها في موقع "فيسبوك".

وقد أُعلن عن هذه الزيارة البالغة الحساسية، بعد دعوة من وزير الداخلية الجزائري إلى نظيره الفرنسي قبل أشهر. ورغم تأخر الزيارة، فإنّها تشير إلى تخفيف في التوترات.

وكان نونيز قد أعلن عن زيارته للجزائر يوم الجمعة، إذ قال "أتوجه إلى الجزائر لعقد اجتماع عمل مع نظيري. تم التحضير (للزيارة) بين الطواقم (المعنية) على المستوى التقني، وننتقل الآن إلى المرحلة السياسية".

ورغم أنّ عقد اجتماع مع الرئيس الجزائري لم يُقرّر بعد، فإنّ الوزير الفرنسي لم ينفِ هذا الاحتمال، فقد قال، اليوم الإثنين، لإذاعة فرنسا الدولية "سأرى ما سيحصل على الأرض".

وكان أوضح، الجمعة، مناقشة "كل القضايا الأمنية" خلال "اجتماع العمل" في الجزائر، وأبرزها مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية.

وأضاف "كنت واثقًا دائمًا بإمكان إحياء العلاقات الأمنية مع الجزائر... هذه الزيارة هي تتويج لهذا الموقف، الذي يتمثل في مواصلة التحاور مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الأمن. في رأيي أنّ هذا الأمر لا غنى عنه".

ويبقى الملف الأصعب، هو عودة المواطنين الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا إلى بلادهم.

وقال مصدر مطلع على الملف، إنّ الجزائر لم تقبل حتى اليوم بعودة أي مواطن جزائري ينطبق عليه هذا الوضع.

"بداية رد"

وكان أكد الوزير الفرنسي، بداية شباط/ فبراير، أنّ قيامه بزيارة للجزائر ينتظر "تحركًا" أو "بداية رد" بالنسبة إلى هذا الموضوع، وكذلك في شأن كريستوف غليز، الصحافي الفرنسي الذي أوقف في أيار/ مايو 2024 في منطقة القبائل، وحُكم بداية كانون الأول/ ديسمبر أمام الاستئناف بالسجن سبعة أعوام بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وإذا كان ثمة عامل معين يقف وراء ترجمة هذه الزيارة إلى عمل ملموس، فقد بقي من دون إعلان.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تدهورًا قويًّا منذ صيف 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية، حيث يستمر النزاع منذ خمسين عامًا بين الرباط وانفصاليي جبهة البوليساريو، المدعومين من الجزائر.

وتوالت بعدها فصول التوتر؛ من خطف مؤثر جزائري يعارض نظام الرئيس عبد المجيد تبون، في نيسان/ أبريل 2024، إلى اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قبل أن ينال عفوًا من الرئيس الجزائري بعد ذلك بعام، إلى اتهام موظف قنصلي جزائري في نيسان/ أبريل 2025، وصولًا إلى طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية في الجزائر بعد بضعة أيام من ذلك.

وقالت النائبة الفرنسية من حزب الخضر، سابرينا صبيحي، "أرى أنّ هناك إشارات ايجابية تصدر من الجانبين".

وأضافت صبيحي، التي التقت رئيس الجمعية الوطنية في العاصمة الجزائرية، "من جهة، هناك نقل كريستوف غليز إلى مكان قريب من الجزائر العاصمة، إضافة الى قول الرئيس الجزائري ’سأعيد جميع مواطنيّ’، ومن جهتنا، يقول وزير الداخلية ’ساتوجه بنفسي’ (إلى الجزائر). قد نكون في لحظة احتواء للأزمة".

وكان جيرالد دارمانان هو آخر وزير داخلية فرنسي زار الجزائر، نهاية 2022. أما خلفه، برونو روتايو، فساهمت مواقفه الحادة في تأجيج التوتر، وخصوصًا لمطالبته بالإفراج عن بوعلام صنصال.

وزارت الوزيرة الاشتراكية السابقة، سيغولين روايال، الجزائر قبل فترة قصيرة، وبادرت على المستوى الشخصي إلى طرح نفسها كوسيطة، انطلاقًا من ترؤّسها جمعية فرنسا-الجزائر، داعية الى "إعادة بناء الصداقة" بين البلدين.

ولا يعتزم لوران نونيز خلال زيارته إطلاق مواقف متشنجة على غرار سلفه، ولا إعلان أهداف طموحة. فالأهم، بحسب ما أوردت مصادر دبلوماسية، هو إحياء الحوار، ولو في حده الأدنى، على المستوى الأمني.