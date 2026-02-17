لبنان: الحكومة تمهل الجيش أربعة أشهر قابلة للتمديد لإنجاز المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله

قررت الحكومة اللبنانية منح الجيش أربعة أشهر قابلة للتمديد لاستكمال المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وفق عرض قيادته. وتشمل الخطوة مناطق شمال الليطاني، بعد إنجاز المرحلة الأولى جنوبه، وسط تحديات ميدانية،ذ واعتداءات إسرائيلية.

أعلنت الحكومة اللبنانية، الإثنين، منح الجيش مهلة أربعة أشهر قابلة للتمديد، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب في جنوب لبنان.

وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في مؤتمر صحافي، عقب جلسة للحكومة، إن مجلس الوزراء "أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري، بشأن خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذا لقرار المجلس الوزراء"، بنزع سلاح الحزب.

وتابع: "إذا توافرت نفس العوامل المساعدة، ثمة فترة زمنية هي أربعة أشهر قابلة للتمديد، تبعا للإمكانات المتوافرة، والاعتداءات الإسرائيلية، والعوائق الميدانية".

وخرج حزب الله ضعيفا بعد حرب إسرائيل على لبنان، والتي استمرت لأكثر من عام، وانتهت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، وقد أقرت الحكومة اللبنانية في آب/ أغسطس نزع سلاحه، وكلّفت الجيش اللبناني بتنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع كانون الثاني/ يناير، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

أما المرحلة الثانية من الخطة، فتشمل المناطق المتبقية من جنوب لبنان، والواقعة شمال الليطاني.