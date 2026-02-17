وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر: الاتفاق على إعادة تفعيل تعاون أمني رفيع المستوى

ذكر نونييز أن الرئيس الجزائري "طلب من أجهزته العمل مع الأجهزة الفرنسية لتحسين تعاوننا بشكل ملموس" في المجالين الشرطي والقضائي، "وكذلك في مجال إعادة القبول"، أي قبول الجزائريين المرحلين من فرنسا.

من اللقاء بين المسؤولين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، الإثنين (Gettyimages)

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الجزائري سعيد سعيود على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"، كما قال عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته للبلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال نونييز إنه عمل مع نظيره والمسؤولين الجزائريين على "إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى" بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية... وتعزيزها" على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.

وتابع "بطبيعة الحال، كوزير للداخلية، أعبّر عن ارتياحي لذلك".

وبدأ نونييز، الإثنين، زيارة بالغة الحساسية إلى الجزائر، أتت في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات دبلوماسية مستمرة منذ العام 2024.

وعقد الإثنين جلسة عمل موسعة مع وزير الداخلية الجزائري ومسؤولين في الأمن والاستخبارات، قبل أن يلتقي تبون الثلاثاء.

وبعدما شكر تبون على استقباله، ذكر نونييز أن الرئيس الجزائري "طلب من أجهزته العمل مع الأجهزة الفرنسية لتحسين تعاوننا بشكل ملموس" في المجالين الشرطي والقضائي، "وكذلك في مجال إعادة القبول"، أي قبول الجزائريين المرحلين من فرنسا.

وأكد أن "كل هذا سيبدأ تنفيذه في أقرب الآجال"، مبديا ارتياحه لـ"عودة "التعاون الأمني وفي مجال الهجرة".