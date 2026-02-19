غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية ليلية تستهدف تبنا ويارون في جنوب لبنان، وتفجير عند الأطراف الحدودية. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة "بنى تحتية لحزب الله" ويعتبرها خرقًا للتفاهمات، فيما لم ترد معلومات فورية عن خسائر.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلًا على منطقة تبنا لجهة تفاحتا جنوبي لبنان، فيما نفذت قوة إسرائيلية تفجيرًا عند الأطراف الجنوبية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام .

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن قواته هاجمت خلال ساعات الليل "بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان"، معتبرا أن "وجود هذه البنى التحتية يشكّل خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف "مخازن وسائل قتالية، ومنصّات إطلاق صواريخ، ومواقع عسكرية استخدمها حزب الله لدفع مخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل". وقال إنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد".

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات شبه يومية في لبنان، وخاصة على جنوبي البلاد.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة المئات، كما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.