لبنان: قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في البقاع والجنوب

استهدف قصف إسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

أغار الطيران الإسرائيلي مساء، الخميس، على مرتفعات محلة الشعرة قرب بلدة النبي شيت بمنطقة البقاع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كما استهدف قصف إسرائيلي أطراف بلدة يارون في جنوب لبنان.

من القصف والاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان pic.twitter.com/imy1fZerzv — موقع عرب 48 (@arab48website) February 19, 2026

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن مدفعية إسرائيلية "استهدفت حرج بلدة يارون مساء اليوم بقصف متقطع، وبالتزامن استهدفت دبابة ’ميركافا’ منزلا في حي الزقاق في بلدة عيترون بقذيفة مباشرة".

واستهدف الجيش الإسرائيلي سهل مرجعيون باتجاه بلدة الخيام بخمس قذائف، تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة انطلقت من المركز المستحدث في تلة حمامص باتجاه السهل؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

ويأتي ذلك فيما يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ هجمات داخل الأراضي اللبنانية، يقول إنها تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ نهاية العام 2024، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات شبه يومية في لبنان، وخاصة على جنوبي البلاد.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.