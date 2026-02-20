البرهان يتمسك بشروطه لوقف النار: انسحاب "الدعم السريع" أولا ولا دور للإمارات في الوساطة بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه لا هدنة في السودان ما لم تنسحب قوات "الدعم السريع" من المناطق التي تسيطر عليها ويتم تجميعها في مواقع محددة، مشددا على رفض أي اتفاق لا يتضمن هذه الشروط.

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه إقرار أي هدنة في البلاد قبل انسحاب قوات "الدعم السريع" من المناطق التي تسيطر عليها وتجميعها في مواقع محددة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار دون هذه الشروط "غير مقبول".

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية جماهيرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية، شدد البرهان على أنه "لا هدنة مع مليشيات التمرد وهي تحتل المدن وتمارس الانتهاكات ضد المواطنين"، في إشارة إلى قوات "الدعم السريع".

وتشهد البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع" على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا، وسط تقارير عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص.

كما أعاد البرهان التأكيد على رفض أي دور لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوساطة، متهما إياها بدعم "التمرد"، وهو ما تنفيه أبو ظبي مرارا، مؤكدة عدم تدخلها في الشأن السوداني. وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 6 أيار/ مايو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمة إياها بتزويد "الدعم السريع" بأسلحة متطورة.

وقال البرهان إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يسبقه انسحاب القوات من المناطق التي "تحتلها"، محذرا من أن أي هدنة لا تتضمن هذه الشروط "لن يقبل بها السودانيون". وأضاف: "نريد بناء السودان على سلام حقيقي وعلى أرض صلبة".

وفي سياق متصل، أشار إلى ترحيبه بأي معارضة في الخارج "لم تسئ أو تحرض ضد الدولة"، معلنا المضي في استكمال ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل مجلس تشريعي يضم تمثيلا للشباب ولجان المقاومة والقوى التي ساندت الجيش، مؤكدا ضرورة إشراك الشباب في صناعة السلام والمستقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة والسعودية، ضمن الرباعية الدولية التي تضم كذلك مصر والإمارات، تقود جهودا للتوصل إلى هدنة إنسانية، وكانت قد طرحت في أيلول/ سبتمبر 2025 خطة لوقف مؤقت للقتال تمهيدا لعملية انتقالية تقود إلى حكومة مدنية.