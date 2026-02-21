الأردن يدين تصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط"

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن هذه التصريحات "عبثية واستفزازية وتمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، ومساسا بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

أدان الأردن، السبت، التصريحات التي أدلى بها سفير واشنطن لدى تل أبيب مايك هاكابي، والتي تحدث فيها عن قبول سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، بالإضافة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وفي أول رد فعل عربي، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن هذه التصريحات "عبثية واستفزازية وتمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، ومساسا بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت أن تلك التصريحات "تتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى أن "الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي".

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، نشرت منصة "شبكة تاكر كارلسون" مقتطفات منها، الجمعة، قال هاكابي، إنه لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.