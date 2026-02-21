التعاون الإسلامي والخارجية الفلسطينية تنددان بتصريحات هاكابي

نددت منظمة التعاون الإسلامي بتصريحات السفير الأميركي هاكابي بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، معتبرة أنها تمسّ بسيادة الدول وتهدد الاستقرار الإقليمي، فيما طالبت بموقف أميركي واضح إزاءها، كما أدانت الخارجية الفلسطينية التصريحات، ووصفتها بأنها تحريض على انتهاك سيادة الدول

حاجز إسرائيلي في الضفة يمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم (Getty Images)

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، رفضها تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن توسيع احتلال تل أبيب لأراض بالمنطقة من نهر النيل إلى الفرات، مؤكدة أنها تهدد استقرار المنطقة، فيما وصفتها الخارجية الفلسطينية بأنها "دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، نشرت منصة "شبكة تاكر كارلسون" مقتطفات منها، الجمعة، قال هاكابي إنه لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستندا في ذلك إلى تفسيرات دينية، ومزاعم بـ"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات".

وقالت المنظمة في بيان، إنها "تدين التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي أدلى بها السفير الأميركي لدى إسرائيل، باعتبارها دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل، قوة الاحتلال، واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية".

وأكدت أن تلك "التصريحات تستند إلى رواية وادعاءات تاريخية وأيديولوجية مزيفة ومرفوضة، تنتهك سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية، ومبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاقها".

وحذرت من أن "هذا الخطاب الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف، ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية، القائمة على التهجير والاستيطان والضم ومحاولة فرض الضم للأرض الفلسطينية المحتلة".

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على، أن "هذا الأمر يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وجددت "التأكيد على الدعم الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

ومن الجانب الفلسطيني، أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأميركي، التي تمثل "دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول"، وتناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانون الدولي.

وفي بيان، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي، وقالت إنها "تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي فضلا عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برفض ضم الضفة الغربية".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "هذه التصريحات الاستفزازية المرفوضة، تمثل دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول".

وأضافت أنها "تمثل دعما للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله، وأكد أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة وفقا للقانون الدولي".

ودعت الوزارةُ الإدارةَ الأميركية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من تصريحات سفيرها لدى إسرائيل، "والتأكيد على المواقف التي أعلنها الرئيس ترامب؛ الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط، ووقف الحروب والعنف، ورفض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية".

وأشارت في بيانها إلى أن تصريحات هاكابي، "لا تساعد في تحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام الدائم للشرق الأوسط".

وفي أبريل/ نيسان 2025، عُين هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن مزاعم توسعية بـ"حق إلهي" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق المزاعم التوسعية، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 12 آب/ أغسطس 2025، خلال مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.