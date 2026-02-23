مدفعية وطائرات إسرائيلية تستهدف رأس الناقورة وعيتا الشعب

ردا على التوغلات، أعاد الجيش اللبناني تمركزه عند الجدار الفاصل، فيما استمر تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي واحتلال التلال الحدودية، مع تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية ومخاوف من اتساع المواجهة.

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح الاثنين، بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان، ضمن خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي أسفرت خلال الفترة الماضية عن شهداء ومصابين.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية عند منتصف الليل "الحارة القديمة" في بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف، بالتزامن مع تحليق مسيرات حربية في أجواء البلدة.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب أحد المواطنين في بلدة مارون الراس، واستهدفت القذائف الحارقة المنطقة بين سردة والوزاني. وفجرت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة العديسة، فيما فصفت مدفعيتها الحارة القديمة في عيتا الشعب.

ومن أجل الحد من التوغلات الإسرائيلية، أعاد الجيش اللبناني تمركزه في مواقع متقدمة عند الجدار الفاصل مع إسرائيل، لمنع تكرار الاعتداءات.

ومع تصاعد التوتر العسكري على الجبهة الجنوبية، تكررت الغارات الإسرائيلية على مناطق مدنية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، زعمت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) تتخذ موقفا تصادميا تجاه الجيش الإسرائيلي.

واعتبرت أن من الأفضل أن يعمل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع الجيش اللبناني دون وجود اليونيفيل قرب الحدود.

وكانت المتحدثة باسم اليونيفيل قد أفادت سابقا بأن المنظمة تعتزم سحب معظم قواتها من لبنان بحلول منتصف 2027، مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتطور في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم الاتفاق، تتواصل خروقات إسرائيلية مستمرة تشمل التحليق بالطيران الحربي والمسير واحتلال خمس تلال حدودية استولت عليها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.