الأمم المتحدة وحكومة الصومال: 6,5 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد

قالت الحكومة الصومالية والأمم المتحدة، الثلاثاء، إن حوالي 6,5 مليون شخص في الصومال يعانون من الجوع الحاد بسبب الجفاف، وذلك بعد أيام من تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه سيضطر إلى وقف مساعداته الغذائية بحلول نيسان/ أبريل ما لم يحصل على تمويل جديد.

وأعلن الصومال حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد تراجع كبير في هطول الأمطار على مدى سنوات. وتضررت دول أخرى أيضا في المنطقة.

وقالت الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في بيان مشترك، إن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث الذين يعانون من سوء تغذية حاد. وأجبرت الأزمة عشرات الآلاف من الناس على الفرار من ديارهم، وتكدس كثير منهم في مخيمات بمقديشو وبمدن أخرى.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، جورج كونواي، في بيان "الجفاف... زاد بشكل مقلق مع ارتفاع أسعار المياه ومحدودية الإمدادات الغذائية ونفوق ماشية وقلة التمويل الإنساني".

وقالت هاوو عبدى إنها فقدت طفلين بسبب المرض بعد أن دمر الجفاف بلدها في منطقة خليج الصومال.

وقالت من مأوى تقيم فيه على مشارف العاصمة "عندما رأيت أن المعاناة تزداد سوءا، هربت من منزلي وجئت إلى... مقديشو".

وقدر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي أن هناك 4,4 مليون شخص في الصومال يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وقال إنه خفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على مساعدات من 2,2 مليون شخص في وقت سابق من العام إلى ما يزيد قليلا عن 600 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرقم الجديد يعكس زيادة حادة في عدد الأشخاص المعرضين للخطر.

وتتطابق أرقام الحكومة والأمم المتحدة مع تلك التي أصدرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الثلاثاء، الذي يضع المعايير العالمية لتحديد شدة أي أزمة غذائية.

وجاء في البيان أن من المتوقع أن يظل حوالي 5,5 ملايين شخص في مستوى الأزمة أو أسوأ مع 1,6 مليون شخص في مستوى الطوارئ رغم أن الأمطار في الموسم الممتد من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو قد توفر بعض الإغاثة.

واضطرت عبديو علي إلى التخلي عن مزرعتها في منطقة شبيلي السفلى.

وقالت الأسبوع الماضي وهي تعد طعامها في مخيم للنازحين خارج مقديشو "دمرت مزارعنا، ونفقت ماشيتنا، وأصبحت مصادر المياه بعيدة جدا. لم يتبق لنا شيء نأخذه معنا".