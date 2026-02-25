الجيش اللبناني يحصن مواقعه في الجنوب غداة تعرض قواته لنيران إسرائيلية

بدأ الجيش اللبناني تحصين مواقعه في جنوب البلاد من خلال رفع سواتر ترابية، وذلك في أعقاب تعرض قواته لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.

يواصل الجيش اللبناني تحصين مواقعه في جنوب البلاد عبر رفع سواتر ترابية في نقطتي تمركز بمنطقة سردة قضاء مرجعيون، وذلك عقب تعرض قواته لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن الجيش بدأ منذ صباح الأربعاء أعمال تعزيز التحصينات في الموقعين، فيما واكبت قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" هذه الإجراءات في المنطقة.

وكانت القوات اللبنانية قد تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، قالت إسرائيل إنه كان "تحذيريا" بهدف منع إنشاء نقطة عسكرية جديدة قرب الحدود.

وأوضح بيان للجيش اللبناني، أن محيط نقطة المراقبة التي كان يجري استحداثها في منطقة سردة – مرجعيون تعرض لإطلاق نار إسرائيلي بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة على علو منخفض أطلقت تهديدات باتجاه الجنود.

وأصدر الجيش أوامر بتعزيز الموقع والبقاء فيه، مع الرد على مصادر النيران دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل صوتية ونيرانا من موقع الحمامص المستحدث باتجاه عناصر الجيش اللبناني في منطقة سردة جنوب الخيام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء، إن "قوات اللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91، تعمل خلال الأشهر الأخيرة على تدمير البنى التحتية ومنع محاولات إعادة إعمار حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف "في إطار عدة عمليات مركزة، نفذت القوات أنشطة ميدانية، تم خلالها رصد وتدمير وسائل قتالية وبنى تحتية، من بينها نقاط رصد وإطلاق نار عثر فيها على منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع".

يأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث تواصل إسرائيل شن هجمات متفرقة في الجنوب اللبناني، إلى جانب احتلالها عدد من التلال والمناطق اللبنانية منذ الحرب الأخيرة.