العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب "خلل فني طارئ"

أغلقت وزارة النقل العراقية مطار بغداد الدولي مؤقتا الأربعاء بسبب خلل فني طارئ، مع بدء الفرق الفنية أعمال الصيانة وفق الإجراءات العالمية، من دون أي تهديد أمني، ومن المتوقع استئناف العمليات خلال ساعات.

أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، أن مطار بغداد الدولي أغلق مؤقتا نتيجة "خلل فني طارئ"، نافية أي وجود لتهديد أمني.

وأثار الإغلاق تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المسؤولين العراقيين أكدوا أن توقف العمليات كان لأسباب فنية بحتة، وأن أعمال الصيانة جارية لإعادة الوضع إلى طبيعته.

لكن المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، أوضح أن الإغلاق جاء كإجراء احترازي فوري، وأن الفرق الفنية بدأت على الفور أعمال التشخيص والصيانة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا، بما يتوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع إعطاء الأولوية الكاملة لسلامة الركاب واستدامة العمليات الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الخلل استدعى اتخاذ "إجراء احترازي فوري"، مشيرا إلى أن الفرق الفنية بدأت "أعمال التشخيص والمعالجة وفق الإجراءات القياسية المعتمدة عالميا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأوضح أن المطار سيعاد فتحه خلال ساعات بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحوصات النهائية.

ونفى الصافي وجود أي مخاطر أمنية داخلية أو خارجية وراء الإغلاق، قائلا إن التقارير التي وردت في هذا الإطار لا أساس لها من الصحة، وحثّ وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية.