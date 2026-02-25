الملك عبد الله الثاني يشيد بالتزام إندونيسيا إرسال قوات إلى قطاع غزة

الملك عبد الله يثمّن التزام إندونيسيا "حماية الفلسطينيي"ن في غزة خلال لقائه الرئيس سوبيانتو في عمّان، في ظل ترتيبات لنشر قوة دولية لـ"تحقيق الاستقرار" ومواقف مشتركة داعمة لحل الدولتين.

أشاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بالتزام إندونيسيا "حماية الفلسطينيين في غزة"، خلال استقباله الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قصر بسمان الزاهر في العاصمة الأردنية، وقال إن عمّان تتطلع إلى تعزيز التعاون مع جاكرتا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أورد أن الملك عبد الله "ثمَّن دور إندونيسيا تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما دعمها لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والتزامها بحماية الفلسطينيين في غزة".

وكانت إندونيسيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم الإسلامي، قد أعلنت استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8000 عسكري إلى قطاع غزة، في حال تثبيت نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار تهدف إلى حشد 20 ألف عنصر.

وكان قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، قد أعلن الخميس الماضي أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد القوة، التي يُفترض أن تضم 20 ألف عنصر، إضافة إلى قوة شرطة جديدة.

وتعهدت خمس دول بالمشاركة في هذه القوة، هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، فيما التزمت مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة.

ونقل بيان الديوان الملكي عن الرئيس الإندونيسي تأكيده على "دعم بلاده لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة"، وعلى "التزام بلاده بالعمل لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين... الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة... ودعمها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتنص المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على نزع سلاح حماس، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على نحو نصف مساحة القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

غير أنه لم يُعلن عن جدول زمني واضح لتنفيذ هذه المرحلة، منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، قبل أكثر من أربعة أشهر.