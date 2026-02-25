لبنان: قاعدة حامات تابعة للجيش... سلّام يحذّر من الانزلاق لحرب جديدة

وزارة الدفاع اللبنانية شدّدت أن قاعدة حامات جوية تابعة للجيش حصراً، وتشرف عليها السلطات اللبنانية، فيما حذر رئيس الحكومة نواف سلام من أي انزلاق البلاد إلى حرب جديدة، وسط التصعيد إزاء إيران.

جنود لبنانيون في ألما الشعب، قرب الحدود مع إسرائيل (Getty Images)

شدّدت وزارة الدفاع اللبنانية، الأربعاء، على أن قاعدة حامات العسكرية، "قاعدة جوية لبنانية تابعة للجيش، ولا تخضع لأي جهة أخرى".

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب إدراج قناة "العالم" الإيرانية، قاعدة حامات الجوية، ضمن تقرير مصور عرضته، باعتبارها قاعدة عسكرية أميركية، في إطار تزايد التكهنات والتحليلات المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

ونقل البيان عن وزير الدفاع ميشال منسى، قوله إن حامات، "قاعدة جوية لبنانية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، ولا تخضع لأي جهة أخرى، ولا تتمتع أي جهة فيها بسلطة أو صلاحية تعلو فوق القوانين والأنظمة اللبنانية".

وانتقد منسى بعض التحليلات والسيناريوهات التي يتم تداولها "تثير الشكوك بدل إنارة الحقائق" وتستند إلى شائعات تهدف إلى التشكيك في صدقية المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وأضاف أن جميع الأنشطة والمهمات داخل القاعدة "تتم بإشراف وموافقة ومتابعة قيادة الجيش اللبناني".

ووفق منسى فإن القاعدة، شأنها شأن مواقع وثكنات عسكرية أخرى، تستضيف فرق تدريب أجنبية تعمل وفق أنظمة وتعليمات المؤسسة العسكرية اللبنانية لصالح وحدات الجيش المختلفة.

وذكر أن قاعدة حامات الجوية، إلى جانب قاعدتي بيروت الجوية ضمن نطاق مطار رفيق الحريري الدولي، ورياق الجوية في منطقة البقاع، "تشكّل نقاط استقبال للمساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني".

ولفت وزير الدفاع إلى هذه المساعدات تشمل تجهيزات وعتاد عسكري وأسلحة وذخائر تُنقل عبر رحلات جوية من دول أجنبية، وفق بروتوكولات تعاون رسمية، وبموافقة وإشراف السلطات اللبنانية المختصة.

يأتي ذلك في وقت تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بدعم من إسرائيل، وتلوح بخيارات عسكرية تهدف إلى ثني إيران عن برامجها النووية والصاروخية ودورها الإقليمي عبر حلفائها.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قال إن الحزب "لن يكون على الحياد" في حال تعرضت إيران لهجوم أميركي أو إسرائيلي.

لكن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، دعا الحزب الثلاثاء، إلى الامتناع عن الدخول في أي مغامرة جديدة، مشيرا إلى أن بلاده تلقت تحذيرات بأنه في حال مشاركة "حزب الله" في الحرب الأميركية الإيرانية المحتملة، فإن ذلك "قد يدفع إسرائيل لضرب البنية التحتية" للبنان.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء، إنه لن يقبل أن تنجر بلاده إلى "مغامرة" أو حرب جديدة، في وقت يلوح شبه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من أن يقوم "حزب الله" بمساندة طهران.

وجاء كلام سلام في إفطار رمضاني أقامه في السرايا الحكومية في بيروت، تزامنا مع مرور عام على نيل حكومته ثقة البرلمان.

وقال سلام: "لقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات، فلبنان خرج من حرب مدمرة، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة".

وأضاف: "ليس من مصلحتنا بأيّ صورة من الصور ولن نقبل بأن ينجر لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة".

وتابع: "أملنا بأن يتمتّع الجميع في هذا الشهر الفضيل بالعقل والعقلانيّة والحكمة والوطنيّة، فتعلوا عندهم مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، "أبلغنا الجيش باستعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح أي شمالا بين نهريّ الليطاني والأوّلي".

ولفت إلى أن "هذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توافرت لقوّاتنا المسلحة العوامل نفسها".

وذكر سلام أنه "من أجل استكمال خطة حصر السلاح في كل مراحلها، فإننا كحكومة سنعمل على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة، وسنعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي".

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح في البلاد بما في ذلك سلاح "حزب الله" بيد الدولة، لكن الحزب أكد مرارا أنه لن يسلم سلاحه، مطالبا بانسحاب إسرائيل وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.