مجلس الأمن يتهم الدعم السريع بارتكاب فظائع ويدعو لوقف الحرب بالسودان

أدان مجلس الأمن الدولي استمرار هجمات قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من الانتهاكات بحق المدنيين والهجمات على البنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكدا ضرورة استئناف المحادثات ووقف إطلاق النار، مع حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية>

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في مختلف أنحاء السودان، ولا سيما في ولايتي كردفان ودارفور، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للقتال.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأدان المجلس في بيانه الرسمي الأربعاء هجمات قوات الدعم السريع المستمرة وزعزعة الاستقرار في إقليم كردفان، مستنكرا الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأشار المجلس إلى الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، بما في ذلك القتل المنهجي والنزوح الجماعي والإعدامات الميدانية، مع استهداف على أساس عرقي، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما ندد بالهجمات المتكررة بطائرات مسيرة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي منذ فبراير/شباط 2026، محذراً من أن هذه الهجمات قد ترتقي إلى جرائم حرب.

وطالب المجلس جميع الأطراف باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وفق القانون الدولي الإنساني، محذرا من تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، ومشددا على ضرورة السماح بالوصول الإنساني الآمن وتمكين المدنيين من التنقل دون عوائق، مع التأكيد على أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب غير مقبول.

وأكد مجلس الأمن أن الأولوية تكمن في دفع الأطراف لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يقود إلى عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.

كما رحب بالجهود الإقليمية والدولية الداعمة لوقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، وتمهيد الطريق لمرحلة انتقالية بقيادة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، وفق مبدأ الملكية الوطنية.

وأحاط المجلس علما ببيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 12 شباط/شباط 2026 بشأن الوضع في السودان، داعياً الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي يزيد النزاع توتراً، ودعم جهود السلام الدائم، والالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات المجلس، بما في ذلك القرار 2791.

وشدد أعضاء المجلس على التزامهم بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين رفضهم إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.