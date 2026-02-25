"فرانس برس" تنقل عن مسؤول في حزب الله أن الضربات الأميركية "المحدودة" على إيران لن تستدعي تدخلاً عسكريًا من جانب الحزب، لكنه يحذر من أن استهداف المرشد الإيراني أو "السعي لإسقاط النظام" سيغيّر المعادلة.

قال مسؤول في حزب الله إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريًا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، محذرًا في المقابل من أن استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أو "السعي لإسقاط النظام"، سيُعدّ خطًا أحمر.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في حزب الله، اليوم الأربعاء، قالت إنه تحفظ عن ذكر هويته، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واحتمالات توجيه واشنطن ضربات عسكرية لطهران.

وقال المسؤول إن "إذا كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا"، مضيفًا: "لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد آية الله علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها".

وشدد على أن أي استهداف لخامنئي "سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ اسرائيل ستسارع الى شن حرب على لبنان".

وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن "تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا".

ولم يقدم حزب الله على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا إيران في حزيران/ يونيو الماضي، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.

وحذّر الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، الشهر الماضي، من أن أي حرب جديدة ضد إيران "قد تشعل المنطقة".

ومنذ وقف إطلاق النار الذي انهى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حربا خاضها الحزب واسرائيل استمرت لأكثر من عام، يكرر قاسم الإشارة الى أن حزبه في "موقع دفاع" ويقف خلف الدولة اللبنانية التي عززت انتشار الجيش في جنوب البلاد وكلفته نزع سلاح الحزب.

رغم ذلك، تواصل إسرائيل شنّ ضربات دامية، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية. وأسفرت غارات على شرق لبنان، الجمعة، عن مقتل ثمانية عناصر من الحزب بينهم قيادي على الأقل، قالت إسرائيل إنهم من الوحدة الصاروخية التابعة للحزب.

وأوضح المسؤول ذاته إن امتناع الحزب عن الرد على تلك الضربات "ووقوفه خلف الدولة اللبنانية له حد أقصى"، موضحا "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية من دون حساب وردّ إلى ما لا نهاية".

وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، دعا حزب الله، الثلاثاء، إلى عدم "الدخول في أي مغامرة جديدة، وأن يُجنّب لبنان دمارا إضافيا"، متحدثا عن تلقّ لبنان "تحذيرات تشير إلى أنّ أي تدخّل من قبله قد يدفع إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية" في لبنان التي بقيت الى حد ما بمنأى عن الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

جاء ذلك فيما أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، عن تفاؤله عشية الجولة الثالثة المرتقبة من المحادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها قد تسهم في إنهاء حالة التوتر مع واشنطن.

وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون "نرى أفقا واعدا للمفاوضات"، مضيفا "نواصل هذا المسار بتوجيه من المرشد الأعلى حتى نتمكن من تجاوز حالة ‘اللاحرب واللاسلم‘".

من جانبه، غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، طهران، متجها إلى جنيف، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وستكون جولة الخميس، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من شباط/فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.