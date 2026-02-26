غارة إسرائيلية بمسيّرة تستهدف أطراف النبطية الفوقا

طائرة مسيّرة إسرائيلية تطلق صاروخًا موجّهًا باتجاه منطقة حرج علي الطاهر شمال شرق النبطية الفوقا جنوبي لبنان، وسط استمرار التوتر واتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة بصاروخ موجّه استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن المسيّرة أطلقت صاروخًا باتجاه "حرج علي الطاهر"، وهي منطقة أحراج وأشجار برية تقع عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة.

وذكرت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف، دون أن تتوفر معلومات فورية بشأن وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد إسرائيل متواصل على الجبهة اللبنانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا، قبل أن يتوسع في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل خرقه بشكل شبه يومي، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

كما لا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ سنوات.