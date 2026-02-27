العراق: المالكي يلتقي المبعوث الأميركي باراك في ظل معارضة واشنطن لترشحه

التقى المالكي المبعوث الأميركي باراك خلال زيارته للعراق، وأكد الأول خلال اللقاء "أهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه".

من لقاء المالكي وباراك في العراق

التقى نوري المالكي، المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء في العراق، الموفد الأميركي توماس باراك الجمعة بعد رفضه سحب ترشيحه، رغم تهديد الولايات المتحدة بقطع الدعم عن العراق في حال عودته للسلطة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وزار باراك، الموفد الأميركي إلى سورية وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، العراق مرارا في الآونة الأخيرة للقاء كبار المسؤولين.

وكشفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المالكي استقبله الجمعة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون بأنه جرى خلال اللقاء "بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الوطنية المقبلة".

وأكّد المالكي بحسب مكتبه الإعلامي "أهمية دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه".

وتم التأكيد على "استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

ولم ترشح أيّ معلومات عن الرسالة التي نقلها باراك.

وعارضت واشنطن ترشيح الكتلة الشيعية التي تعد الأكبر، المالكي لرئاسة الوزراء، ووصل الأمر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التهديد بقطع أي مساعدة عن العراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صرّح المالكي بأنه لن يسحب ترشحه، ساعيا في الوقت نفسه إلى طمأنة واشنطن.

وقال في مقابلة صحافية "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا".