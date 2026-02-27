تقارير استخباراتية أميركية تشكك في مزاعم ترامب بشأن قدرات إيران الصاروخية

أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير استخباراتية أميركية لا تدعم مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن اقتراب إيران من امتلاك صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة، مؤكدة أن طهران ما تزال بحاجة إلى سنوات قبل تطوير صاروخ عابر للقارات.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن المعطيات المتاحة لا تدعم ما ذهب إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب إيران من امتلاك صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأميركية، معتبرة أن هذا الطرح يبدو مبالغًا فيه، ويثير تساؤلات حول أحد المبررات المحتملة لأي تحرك عسكري ضد طهران.

وبحسب مصدرين، فإن التقييم غير السري الصادر عن وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية لعام 2025 لم يشهد أي تعديل، ويشير إلى أن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات صالح للاستخدام العسكري، اعتمادًا على مركبات الإطلاق الفضائية التي تمتلكها حاليًا.

في المقابل، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي عن موقف الرئيس، مؤكدة أن تحذيراته تعكس "قلقًا بالغًا" إزاء طموحات إيران الصاروخية.

وأوضح أحد المصادر أنه حتى في حال حصول طهران على دعم تقني من الصين أو كوريا الشمالية، فمن المرجح أن تحتاج إلى ما لا يقل عن ثماني سنوات لإنتاج صاروخ عابر للقارات جاهز للاستخدام العملياتي.

وأشارت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، إلى أنها لم تطلع على أي تقارير استخباراتية تفيد بأن إيران باتت قريبة من تطوير صاروخ قادر على بلوغ الولايات المتحدة، مع عدم استبعاد احتمال صدور تقييمات جديدة لم تُكشف بعد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية ترى أن إيران لا تزال على بعد سنوات من امتلاك صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه مفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تصعيد في الخطاب السياسي وتعزيزات عسكرية أميركية في المنطقة، من دون مؤشرات واضحة إلى انفراجة وشيكة.

ولم يعلن الرئيس الأميركي ما يكفي لتوضيح أسباب دفعه الولايات المتحدة نحو أكثر تحركاتها عدوانية ضد إيران منذ ثورتها في 1979.